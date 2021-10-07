Власти Екатеринбурга познакомились с моделью развития городов «под ключ», реализуемой холдингом «Мосинжпроект»

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» готов предложить российским регионам услуги оператора по реализации крупных градостроительных проектов (КГП) — территорий, требующих комплексного подхода и интеграции в существующую городскую среду с учетом баланса интересов жителей, социального окружения, бизнеса и градостроительной политики. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в рамках Международного форума «100+ TechnoBuild 2021», проходящего в Екатеринбурге.

Модель развития городов «под ключ» в рамках форума была представлена полномочному представителю Президента России в Уральском федеральном округе Владимиру Якушеву и мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

По итогам презентации «Мосинжпроекта» Владимир Якушев подчеркнул заинтересованность в сотрудничестве с холдингом в реализации масштабных инфраструктурных проектов на Урале. Он отметил, что опыт «Мосинжпроекта» поможет повысить эффективность работы над подобными проектами в регионах.

«Специалисты холдинга «Мосинжпроект» наработали уникальные компетенции, реализуя ключевые московские инфраструктурные проекты, а также, выступая оператором ряда крупных градостроительных проектов столицы. Аккумулируя этот опыт, холдинг может стать своего рода центром компетенций по развитию крупных городских агломераций и предложить концепции развития территорий регионам нашей страны», — сказал Юрий Кравцов.

Глава «Мосинжпроекта» пояснил, что в качестве оператора крупного градостроительного проекта компания предлагает комплексный поход к оценке возможностей реализации проекта с сопровождением на всех его этапах, включая разработку проекта планировки территории и оптимальной модели сотрудничества всех участников, привлечение бюджетных и внебюджетных инвестиций в развитие территории.

В свою очередь, директор по развитию АО «Мосинжпроект» Наиль Сайфуллин уточнил, что реализуя функцию оператора развития территории, холдинг фактически действует в режиме «одного окна»: организует и сопровождает разработку уникальных концепции для каждой территории на основе проведенного экономического анализа, координирует деятельность всех участников проекта, а также формирует предложения, направленные на оптимизацию расходов городского и регионального бюджетов при реализации проектов государственными заказчиками на территории крупных градостроительных проектов.

«“Мосинжпроект” может обеспечить интеграцию крупного градостроительного проекта в уже существующую городскую инфраструктуру, создавая транспортный каркас, разрабатывая комплексную систему инженерного обеспечения, комплексно планируя строительство необходимых социальных и коммерческих объектов. В результате горожане получают комфортную и гармонично развитую городскую среду, фактически — город “под ключ”», — подчеркнул Наиль Сайфуллин.

Напомним, что «Мосинжпроект» выступает оператором Программы развития московского метрополитена, участником Программы развития транспортно-пересадочных узлов столицы, генеральным проектировщиком, генеральным подрядчиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы, а также оператором развития ряда крупных градпроектов Москвы – Мневниковской поймы, вывобождаемой территории Центра им. М.В. Хруничева, и АДЦ «Коммунарка» в Новой Москве, суммарная площадь планируемых к строительству объектов превышает 12 млн кв. метров.

История «Мосинжпроекта» насчитывает более 60 лет, компания является лидером на строительном рынке Москвы и одним из крупнейших инжиниринговых холдингов России. В группу компаний «Мосинжпроект» входят несколько десятков строительных и проектных организаций и более 16000 высококлассных специалистов, в основе работы которых многолетний опыт и инновационные технологии.