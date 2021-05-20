Власти Краснодарского края рассказали журналистам о подготовке к полумарафону «ЗаБег-2021»

Журналистов встретили не только руководитель проекта «Лига Героев» Ксения Шойгу и краснодарские соорганизаторы полумарафона в лице руководителя ГК «Высшая Лига» Алексея Пшеничного, но и руководство региона, а также амбассадор проекта Алексей Смертин.

На старт 30 мая ровно в 9:00 по московскому времени выйдут более 120 тысяч участников из разных городов России. Сегодня, 18 мая, в столице Кубани предстоящий полумарафон «ЗаБег-2021» обсудили на пресс-конференции.

Министр спорта Краснодарского края Алексей Чернов отметил, что ЗаБег для края – мероприятие флагманское. И главное – первое такого масштабного уровня в постковидный период. Министерство спорта и администрация Краснодарского края оказывают всю необходимую поддержку этому старту, поскольку важно, чтобы праздник бега в регионе состоялся. В регионе сильное беговое сообщество, и спортсмены ждут этот старт, как один из важных, главных, и власти должны дать эту возможность.

Руководитель «Лиги Героев» Ксения Шойгу поддержала министра спорта, сказав: «Край – неотъемлемая часть всего бегового сообщества, и вклад атлетов Юга России поможет поставить новый рекорд Гиннесса. В этом году планируется, что на трассы выйдет около 120 000 атлетов со всей страны, и Краснодар обеспечит важный вклад в этот показатель. Более того, в этом году мы впервые определим сильнейшего бегуна как среди мужчин, так и среди женщин на дистанции 21 км. Уверена, это будет приятной мотивацией для участников, которые предпочитают личные победы».

В столице Кубани, по словам соорганизатора полумарафона «Забег.РФ» Алексея Пшеничного, запланировано участие 2500 атлетов со всего региона, и свободных мест для регистрации участников практически не осталось, а потому они смогут сделать не только весомый вклад в общий зачет, но и побороться за звание «Беговой столицы России» в 2021 году.

Напомним, что беговая столица определяется по трем критерием отбора: среднему показателю дистанции, преодолённой всеми участниками города, соотношению участников «ЗаБега» к общему населению города и средней скорости бега атлетов.

Для проведения полумарафона администрация Краснодара организовала перекрытие главной улицы города – Красной. Как отметил заместитель главы города Антон Смертин, выбор «южного Арбата» не случаен. Двигаясь по центральной улице, можно проследить всю историю становления города, начиная с конца 19 века по настоящее время. К слову, сотрудники администрации внесут личный вклад в борьбу за звание беговой столицы. Несколько человек уже зарегистрировались на разные дистанции.

Такому вовлечению помогает и то, что именитые спортсмены становятся постоянными участниками бегового сообщества. Так, Алексей Смертин, капитан сборной России по футболу в 2004-2005 годах, ставший марафонцем, амбассадором полумарафона «ЗаБег.РФ», объясняет это тем, что бег дает возможность наполнить свой день смыслом, дать себе цель и стать частью чего-то большого. Как отметил спортсмен, в конце мая он будет в Петербурге, и свою дистанцию пробежит в Северной столице.

Напомним, полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» пройдет уже в пятый раз. В 2021 году синхронный старт произойдет 30 мая в 9-00 по московскому времени в 84 регионах Российской Федерации. На старт выйдут более 120 тысяч бегунов. Организаторы предлагают жителям России пробежать 1 км, 5 км, 10 км и 21 км. Зарегистрироваться на полумарафон можно на сайте Забег.рф.