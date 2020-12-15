Власти Кубани намерены пересмотреть ставку курортного сбора

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель заявил, что администрация региона намерена изучить вопрос об увеличении размера курортного сбора, ставка которого будет варьироваться в зависимости от сезона и расположения того либо иного муниципалитета. Он отметил, на сегодняшний день на Кубани используется одна из самых низких ставок среди всех российских субъектов.

«Известно, что сегодня сбор, взимаемый администрацией Краснодарского края с прибывающих туристов – самый маленький по всей России, он составляет всего-навсего 10 рублей с человека. Например, в соседних с нами регионах он выше в пять раз – там собирают по 50 рублей с одного туриста. А это уже совсем иные деньги, которые возможно аккумулировать, а затем инвестировать в развитие территориальной инфраструктуры», – отметил Руппель.

Вице-губернатор подчеркнул, наравне с иными наболевшими вопросами, власти Кубани намерены тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию по курортному сбору в ближайшее время. Вместе с тем, по его словам, каких-либо предварительных решений по этому вопросу пока еще не принято.

По данным регионального управления Росстата, за последние два года, в течение которых действует программа курортного сбора, в Краснодарском крае удалось собрать порядка 370 млн рублей. Деньги были направлены на облагораживание и восстановление общественных пространств и зон отдыха – парков, скверов, прогулочных маршрутов, площадок для автокемпингов.