Власти Кубани оперативно реагируют на обращения жителей в соцсетях

В администрации Краснодарского края состоялось обсуждение эффективности работы Центра управления регионом, который открылся около двух лет назад. Данный координационный орган в оперативном формате ежесуточно обрабатывает десятки обращений граждан, поступающих в адрес власти в социальных сетях. После этого операторы центра передают информацию ответственным сотрудникам госструктур.

Главная задача Центра управления регионом – улучшение взаимодействия представителей власти и жителей Краснодарского края, а также обеспечение скорейшего реагирования на актуальные запросы граждан в муниципалитетах.

«По итогам второго квартала 2022 года операторы Центра управления регионом приняли и обработали порядка 4 000 обращений от граждан из разных точек Краснодарского края. Чаще всего, люди интересуются решением проблем в жилищно-коммунальном хозяйстве, состоянием автодорог и вопросами здравоохранительной системы. Если сравнивать с прошлым годом, нам удалось сократить количество просроченных ответов в три раза. То есть, мы предоставляем консультации максимально быстро, а сами ответы становятся более содержательными», – рассказал Юрий Шевченко, глава Центра управления регионом.

По механизму «Инцидент Менеджмент», представители всех уровней краевой власти принимают самое активное участие в решении проблем на местах. Номинально, на один ответ граждан операторы центра затрачивают не более 8 часов. Ранее этот период составлял до одних суток.

Источник фото: kuban.kp.ru