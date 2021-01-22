Власти Кубани получили свыше 23 тыс. заявок на вакцинацию от Covid-19 – Вениамин Кондратьев

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения России, в Краснодарский край федеральный центр отправил 23 тыс. доз вакцины от новой коронавирусной инфекции Covid-19. На сегодняшний день, прививки уже сделаны около 17 тыс. кубанцам, включенным в первый эшелон прививочной кампании. Среди них – социальные работники, сотрудники образовательной сферы, полицейские, а также медработники.

Проведение прививочной кампании в регионе оценил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на совещании в пятницу, 22 января. Этот вопрос он обсудил с главой регионального Минздрава Евгением Филипповым, руководителем управления Роспотребнадзора Марией Потемкиной и замгубернатора Анной Миньковой.

«После того, как вакцинацию прошел первый эшелон жителей Краснодарского края, в который были включены сотрудники здравоохранительного сектора, системы образования и социальных служб, наш регион переходит к следующей стадии – массовой вакцинации населения. Хотелось бы выстроить этот процесс так, чтобы прививочная кампания была максимально комфортной и понятной для рядовых граждан. Каждый из жителей края должен знать, как и где доступно пройти процедуру вакцинации. Для этого следует активизировать разъяснительную работу среди населения. Желающих уже сегодня очень много. По нашим данным, принято свыше 23 тысяч заявок на вакцинацию от коронавируса», – отметил Кондратьев.

Губернатор добавил, что ближайшее время из федерального центра в регион поступит дополнительно более 235 тыс. доз вакцины. Они будут распределены равномерно между пунктами вакцинации.