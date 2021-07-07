Власти Кубани сформируют дополнительные комиссии для оценки ущерба от непогоды

По итогам очередного заседания оперативного штаба, усилия которого направлены на скорейшее преодоление последствий стихийного бедствия в регионе, принято решение об увеличении количества государственных комиссий для оценки ущерба от непогоды. Об этом заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Прежде всего, нам важно было увидеть не в отчетах и не на бумаге, как обстоит в муниципалитетах реальная ситуация. Первоочередно, усилия властей будут направлены на мобилизацию всех сил и средств, чтобы восстановить электроснабжение и газоснабжение в тех районах, где оно до сих пор еще остается нарушенным. Наша обязанность – оказать всемерную помощь жителям в приведении жилых объектов в порядок, очищении домов, улиц и автодорог от грязи, ила, камней. Максимальное внимание – одиноким людям, пенсионерам, многодетным семьям. Комиссии, учитывающие утрату имущества краснодарцев, должны приложить все усилия, чтобы эта работа была завершена как можно скорее. Списки жителей с подтопленных территорий должны уже завтра быть направлены в краевое министерство финансов для выплат материальной помощи», – рассказал Кондратьев.

В свою очередь, первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко сообщил, что на Кубани оценивает ущерб от разгула стихии 51 комиссия. Однако количество комиссий для скорейшего завершения этой работы будет увеличено вдвое. В 22 населенных пунктах региона до сих пор остаются подтопленными около 1,2 тыс. жилых домов.

Источник фото: kubnews.ru