Власти Кубани возобновили работу театров, кружков и Домов культуры

Решение о возобновлении работы театров и Домов культуры эксперты Оперативного штаба Краснодарского края по противодействию распространению Covid-19 приняли 14 января. Теперь упомянутые учреждения смогут открыть двери – при условии соблюдения тех же правил и норм, что ранее были предписаны Роспотребнадзором для региональных кинотеатров и кинозалов.

«В последнее время очень много поступает обращений от жителей Кубани. Они просят возобновить работу сельских клубов, домов культуры, а также занятия в специализированных кружках и репетиции творческих коллективов. В свою очередь, представители культурного сегмента неоднократно обращались к нам со своей просьбой о возобновлении работы театральных учреждений», – написал в своем telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Он отметил, под наплывом такого количества обращений, власти Кубани приняли решение о возобновлении работы театров, кружков и Домов культуры. Однако они будут работать на тех же условиях, что и кинотеатры – заполняемость залов не должна превышать 15%.

Губернатор отметил, все ограничения и противоэпидемические нормы, предписанные для работы этих организаций, должны неукоснительно соблюдаться. Он предупредил, в случае нарушения, учреждения будут повторно закрыты. Глава региона распорядился по этому вопросу усилить проверки Роспотребнадзора.