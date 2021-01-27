Власти Кубани выделят 650 млн рублей на развитие сельских территорий

Министерство сельского хозяйства Краснодарского края принимает заявки по развитию сельхозтерриторий со значительным опережением – до 2022 года. Об этом рассказали в краевом правительстве. По итогам прошедшего года, на Кубани реализовано свыше 50 проектов комплексного развития сельских территорий.

Данные статистики свидетельствуют, что в 2020 году в целях кардинального изменения образа кубанской глубинки власти выделили муниципалитетам порядка 650 млн рублей. Средства направлялись из бюджетов всех уровней в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря этому, удалось восстановить и возвести свыше 50 спортивных, образовательных и социальных объектов.

Строительство плавательного бассейна в станице Брюховецкой стартовало еще в 2014 году. Однако в то время мечты местных жителей о занятиях водными видами спорта едва ли не разбились о финансовые неурядицы муниципалитета. Сдвинуть с мертвой точки строительство этого объекта удалось только тогда, когда в рамках краевой программы комплексного развития сельхозтерриторий власти направили в станицу 240 млн рублей. Сегодня бассейн на шесть дорожек, с обустроенными залами для «сухих» тренировок и вместительными трибунами на несколько сотен человек – истинная спортивная жемчужина Брюховецкой.

В 2021 году для развития сельских территорий власти Кубани, как и в 2020 году, рассчитывают выделить из бюджетов муниципального и регионального уровня 650 млн рублей.