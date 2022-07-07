Власти Кубани закрепят статус глэмпингов

Профильные ведомства Краснодарского края намерены развивать популярный вид отдыха туристов – сферу глэмпинга. Речь идет о размещении отдыхающих во временных палаточных лагерях, в границах которых создаются комфортные бытовые условия, не уступающие номерам среднестатистических гостиничных объектов.

Перманентно растущий интерес к туристическим эко-программам может сделать такой вид отдыха еще более востребованным. Именно поэтому экспертами Министерства курортов и олимпийского наследия Кубани принято решение о скорейшем закреплении статуса глэмпингов, с параллельным регламентированием требований к таким инфраструктурным единицам. Парламентарии Госдумы уже поддержали инициативу.

«На сегодняшний день, благоустроенные палаточные лагеря – глэмпинги работают в полулегальном статусе. Чтобы эффективно развивать деятельность таких экологических отелей, нам следует как можно скорее данные средства размещения отдыхающих вывести из тени», – заявил Сергей Кривоносов, замглавы думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

Он предположил, что глэмпинг можно приравнять по статусу к экологическому отелю. Сегодня в Краснодарском крае работают около 80 кемпингов, которые пытаются развивать на своей территории инновационный формат глэмпингов. Если легализовать деятельность таких кемпингов, владельцы хозяйствующих субъектов смогут претендовать на субсидии государства. Тем самым, они смогут комплексно развивать это популярное и доступное для всех туристическое направление.

Источник фото: kuban.kp.ru