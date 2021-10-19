Власти Московской области назвали актуальной Концепцию развития туризма Солнечногорска

В подмосковном Солнечногорске презентовали Концепцию развития туризма городского округа.

Разработка программы состоялась на базе мастерской управления «Сенеж» в рамках образовательной программы «Звездный путь» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победители и финалисты федеральных конкурсов на протяжении нескольких месяцев занимались разработкой реальных городских проектов, направленных на развитие Солнечногорска.

Лидер команды «Высшая лига» тренд-футуролог Игорь Сюч предложил разработку Концепции развития туризма городского округа. Стоит отметить, что с руководителем команде очень повезло. Эксперт программ «Национальные проекты России» и Агентства Стратегических Инициатив, действительный член Русского географического общества и Союза журналистов РФ – это далеко не полный список званий Игоря Сюча.

Его опыт и уникальные знания, умение анализировать настоящее и на основе полученных данных прогнозировать будущее помогли участникам программы создать проект, который будет способствовать развитию туризма в городском округе не на бумаге, а не практике. Концепция развития туризма создана на основе ретроспективного анализа и прогноза развития сферы туризма региона с учетом внутренних закономерностей, и движущих сил развития туриндустрии, внешних социально-экономических факторов, трендов и сложившейся практики государственного управления.

Значимость программы и квалификацию команды, которую собрал Игорь Сюч, отметил и глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов. Представленная Концепция вызвала интерес и в администрации губернатора Московской области Андрея Воробьева. Вице-губернатор Наталья Виртуозова отметила актуальность инициативы, а также качество и глубину проработки проекта. Это, безусловно, порадовало и вдохновило авторов концепции. Есть все основания полагать, что их работа получит шанс быть реализованной.

Необходимость разработки Концепции развития туризма городского округа Солнечногорск назревала давно. И обусловлена она в первую очередь тем, что развитие туризма самым непосредственным образом скажется на социально-экономическом развитии городского округа в целом. Это позволит повысить имидж городского округа, укрепить межрегиональные и даже международные связи, и, конечно, увеличить поток туристов.

«Разработанная Концепция направлена в первую очередь на формирование конкурентоспособной региональной туристической индустрии, — говорит Игорь Сюч. — Главная задача — создать необходимые условия и удовлетворить потребность наших и иностранных граждан в качественных туристических услугах».

Представленная Концепция обеспечивает основу для разработки и внедрения отдельных программ, планов и «дорожных карт» развития территорий городского округа Солнечногорск и видов туризма, программ подготовки кадров и инновационных технологий, необходимых для ее реализации. Данные документы должны соответствовать Концепции и определять конкретные мероприятия, сроки, ресурсы и субъекты реализации. Здесь без активной поддержки местных властей не обойтись. В свою очередь глава Солнечногорска Виктор Родионов заверил, что администрация городского округа готова оказать необходимую поддержку данному проекту.