Влияние производства мебели на экологию

В процессе изготовления мебели очень важно использовать такие материалы и технологии, которые отвечают современным экологическим стандартам безопасности, не отражаются на здоровье человека и не наносят ущерб природе. Сейчас для покупателей все большее значение при покупке мебели приобретает экологическая чистота применяемых материалов и фурнитуры.

Как выбирать экологически безопасную мебель

Белорусская мебельная фабрика №1 — проверенный производитель, работающий в сфере изготовления мебели уже на протяжении 30 лет. Фабрика всегда ставила в приоритет заботу об окружающей среде и сейчас стремится сделать безопасными как можно больше технологических процессов и минимизировать вредное влияние промышленности на природу, уменьшить количество отходов.

Белорусские изделия давно стали синонимом высокого качества. Вся продукция изготавливается с соблюдением строгих европейских стандартов, среди которых требования к экологичности производства стоят на одном из первых мест.

Белорусская мебельная фабрика №1 стремится собирать шкафы-купе только из качественного сырья, применяя полностью безопасную фурнитуру и материалы для отделки. К каждой детали интерьера предъявляются повышенные требования — как на самом начальном этапе приемки сырья, так на протяжении всего производственного цикла.

Виды современных шкафов

Благодаря отработанным технологиям и налаженной производственной цепочке, фабрика может изготавливать широчайший ассортимент мебели — от люксовых вариантов до вполне доступных по цене, включая различные модели шкафов-купе.

Самые популярные разновидности шкафов-купе, позволяющие экономить пространство и отлично вписывающиеся в любой дизайн:

классический — с раздвижными дверями;

встраиваемая модель;

угловой;

диагональный (диагонально-угловой);

радиусный шкаф.

По способу сборки шкафы могут быть следующей конструкции:

неразборной,

сборно-разборной,

секционной,

трансформируемой.

Белорусская мебельная фабрика №1 контролирует весь процесс изготовления — начиная от проектирования мебели по вашим индивидуальным требованиям к размерам, дизайну и функциональности, и заканчивая доставкой и установкой у вас дома.

Если вам нужно купить шкаф-купе, обращайтесь в интернет-магазин или по телефону к консультантам. Специалисты помогут подобрать параметры будущего шкафа, который легко можно встраивать в интерьер любого стиля исходя из ваших пожеланий и возможностей. Замерщик выедет на дом бесплатно. Средний срок изготовления даже сложной конструкции — до 20 дней.