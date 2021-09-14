Влияние производства мебели на экологию

Регионы
14 сентября 2021

В процессе изготовления мебели очень важно использовать такие материалы и технологии, которые отвечают современным экологическим стандартам безопасности, не отражаются на здоровье человека и не наносят ущерб природе. Сейчас для покупателей все большее значение при покупке мебели приобретает экологическая чистота применяемых материалов и фурнитуры.

Как выбирать экологически безопасную мебель

Белорусская мебельная фабрика №1 — проверенный производитель, работающий в сфере изготовления мебели уже на протяжении 30 лет. Фабрика всегда ставила в приоритет заботу об окружающей среде и сейчас стремится сделать безопасными как можно больше технологических процессов и минимизировать вредное влияние промышленности на природу, уменьшить количество отходов.

Белорусские изделия давно стали синонимом высокого качества. Вся продукция изготавливается с соблюдением строгих европейских стандартов, среди которых требования к экологичности производства стоят на одном из первых мест.

Белорусская мебельная фабрика №1 стремится собирать шкафы-купе только из качественного сырья, применяя полностью безопасную фурнитуру и материалы для отделки. К каждой детали интерьера предъявляются повышенные требования — как на самом начальном этапе приемки сырья, так на протяжении всего производственного цикла. 

Виды современных шкафов

Благодаря отработанным технологиям и налаженной производственной цепочке, фабрика может изготавливать широчайший ассортимент мебели — от люксовых вариантов до вполне доступных по цене, включая различные модели шкафов-купе.

Самые популярные разновидности шкафов-купе, позволяющие экономить пространство и отлично вписывающиеся в любой дизайн:

  •         классический — с раздвижными дверями;
  •         встраиваемая модель;
  •         угловой;
  •         диагональный (диагонально-угловой);
  •         радиусный шкаф.

По способу сборки шкафы могут быть следующей конструкции:

  •         неразборной,
  •         сборно-разборной,
  •         секционной,
  •         трансформируемой.

Белорусская мебельная фабрика №1 контролирует весь процесс изготовления — начиная от проектирования мебели по вашим индивидуальным требованиям к размерам, дизайну и функциональности, и заканчивая доставкой и установкой у вас дома.

Если вам нужно купить шкаф-купе, обращайтесь в интернет-магазин или по телефону к консультантам. Специалисты помогут подобрать параметры будущего шкафа, который легко можно встраивать в интерьер любого стиля исходя из ваших пожеланий и возможностей. Замерщик выедет на дом бесплатно. Средний срок изготовления даже сложной конструкции — до 20 дней.

Похожие новости

Новости

ФИДЕ: в Сочи организуют крупные шахматные турниры

Новости

АТОР: курорты Сочи и Анапы ожидает срыв сезона

Новости

ЦБ призвал списать кредиты жителям Кубани и Крыма, пострадавшим от наводнения

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Как заставить бизнес нести ответственность за экологический ущерб, знает партия «Зелёные»

Москва

Молотков объяснил успехи московских школьников на международной арене

Технологии

TikTok обзаведётся историями: как это выглядит

Общество

В Москве пройдет церемония награждения Международной премии для женщин Successful Ladies Awards-2021