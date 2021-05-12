Внедрение электронных ценников распространилось на российские регионы

Российские торговые сети как в Москве, так и в регионах начинают активно внедрять электронные ценники. Их уже можно увидеть на полках магазинов «Магнит», «Лента», «Дикси», «Верный», «Hoff» и т.д., и этот процесс уже не остановить.

Инфраструктура электронных ценников позволяет реализовать в торговой сети гибкое (динамическое) ценообразование и удаленно менять цены на товар несколько раз в день.

Ритейлеры оценили эффективность системы динамического ценообразования, и это неудивительно: система динамического ценообразования основывается на алгоритмах искусственного интеллекта (AI), анализе исторических данных о продажах ритейлера, ценах закупки товаров и обогащении данных за счет инструментов мониторинга цен конкурентов. Для каждого магазина торговой сети определяются основные группы покупателей и прогнозный состав покупательской корзины.

Одной из ведущих компаний, которая развёртывает инфраструктуру электронных ценников в России и странах СНГ и выстраивает на их базе систему динамического ценообразования, является ООО «Цифровые технологии ритейла» (ЦТР).

Инфраструктура электронных ценников позволяет применять инструменты онлайн-торговли в оффлайн-магазинах. С ее помощью можно отслеживать поведение покупателей, предоставлять дополнительную информацию о товаре, делать персонифицированное предложение, быстро и правильно оформлять кредитную покупку, когда это не касается фудритейла, – рассказывает генеральный директор ООО «Цифровые технологии ритейла» Михаил Ланцов.

При внедрении инфраструктуры электронных ценников решается традиционная проблема оффлайн-ритейла – автоматизация ценообразования. В торговых сетях очень часто отсутствует централизованная система сбора и хранения информации о ценах на товары.

Электронный ценник, будучи гарантированным источником информации, позволяет использовать инструменты, основанные на предиктивной аналитике, проводить анализ портрета потребителя и строить кривые эластичности спроса для пары магазин-товар. Можно проанализировать текущую потребкорзину клиента и подумать, как ее можно изменить, чтобы она была для него более интересной, больше удовлетворяла его спрос. Можно персонифицировать предложение для конкретного покупателя, ориентируясь на его предпочтения, что позволит сократить долю промотоваров – головную боль ритейлеров.

По оценке Михаила Ланцова, такая информация будет интересна не только ритейлеру, но и производителю, и дистрибьютору, а также может помочь офлайн-магазину наращивать свою выручку через нетрадиционные продажи.

Предиктивная аналитика компании ЦТР помогает торговой сети повысить точность прогноза продаж для пары товар-магазин при помощи алгоритмов искусственного интеллекта (AI). Формирование потоварного прогноза продаж для каждого магазина позволяет избежать дефицита товара и сократить товарные запасы в магазине.

Геолокация продукта позволяет контролировать исполнение планограммы магазина в режиме реального времени. С помощью геолокации можно автоматизировать процесс сбора заказов для сервисов доставки продуктов, выстраивая логистику для сборщиков. С крупнейшими ритейлерами России ООО «ЦТР» сейчас проводит эксперимент по контролю исполнения планограмм для уменьшения ошибок, связанных с выкладкой товара.

При проведении промоакций поставщики стремятся привлечь максимальное внимание к своим товарам. В рамках имеющихся цветов электронные ценники позволяют отображать любую текстовую и графическую информацию. При проведении промоакций для поставщиков разрабатываются уникальные шаблоны для размещения на электронных ценниках. Эксперимент, проведенный в сети одного из партнеров ООО «ЦТР», показал прирост товарооборота в ходе промоакции поставщика на 65% относительно магазина аналога.

Как результат, мы получаем большое поле для применения инструментов, основанных на инфраструктуре электронных ценников, – говорит Михаил Ланцов.

Для продвижения на рынок электронных ценников ООО «ЦТР» предложила принципиально новую схему внедрения технологии: аренда инфраструктуры электронных ценников, к которой прилагаются сервисы, позволяющие её монетизировать, – система управления электронными ценниками, система динамического/умного ценообразования, BI-система, контроль планограммы, контроль полочного пространства, разработка уникальных шаблонов электронных ценников для проведения промоакций.

ООО «ЦТР» (https://e-tag.pro/) – дочерняя компания ГК «Основа» (крупного российского девелопера и оператора коммерческой недвижимости), специализирующаяся на разработке и внедрении решений для ритейла на базе инфраструктуры электронных ценников и методов искусственного интеллекта. Компания имеет статус участника проекта инновационного центра «Сколково».

Источник фото: «Гулливер», Александр Краснов