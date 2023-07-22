Во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Историческая память» предусмотрено два этапа

27 и 28 июля в рамках проекта «РОССИЯ не заБУДЕТ» пройдет Всероссийская научная Олимпиада для взрослых «Историческая память». В ней могут принять участие все, кто интересуется историей России и неравнодушен к тематике искажений исторических фактов.

Олимпиада пройдет в онлайн-формате и будет состоять из двух этапов. Первым из них станет исторический диктант, который пройдет 27 июля. Документалист и телеведущий Игорь Прокопенко зачитает оригинальный текст диктанта с пропусками слов, их необходимо будет заполнить в форме, предоставляемой на сайте проекта. Тематикой текста послужат исторические факты России XIX века. Видеотрансляция диктанта будет также доступна на сайте проекта, а также в его социальных сетях.

Второй этап – тестирование, которое пройдет на сайте 28 июля. Тест будет состоять из ряда вопросов с одним вариантом ответа. Важно отметить, что только те участники, которые пройдут первый этап с результатом выше 80%, смогут побороться за призы в этом этапе.

Принять участие в олимпиаде смогут все желающие, для этого необходимо зарегистрироваться на сайте «РОССИЯ не заБУДЕТ».

10 человек, получивших самые высокие баллы, получат ценные призы – гаджеты и подписку на просветительский сервис.

О Проекте:

Проект исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ» реализуется Всероссийской общественной организацией ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в рамках Десятилетия науки и технологий при участии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Задача проекта – сохранение исторической памяти и распространение правдивых фактов в российской истории.

Пресс-служба проекта исторической памяти «РОССИЯ не заБУДЕТ».