Во второй этап Всероссийской олимпиады вышли 115 тысяч московских школьников

После подведения итогов по шести предметам более 115 тысяч учащихся 7-11 классов московских школ прошли в муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Итоги по оставшимся 18 предметам будут подведены позже.

«Муниципальный этап отличается от школьного как минимум тем, что на него попадают более заинтересованные ребята. Они уже проявили себя, познакомились с олимпиадой и решили продолжать. Помимо решения ярких задач, участие в муниципальном этапе также позволяет ребенку точнее определиться с предметами, по которым он собирается выступать на региональном этапе», – рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он подчеркнул, что в подготовке к олимпиаде помогут онлайн-курсы Центра педагогического мастерства (ЦПМ) и Ассоциации победителей олимпиад, а также

задания и решения прошлых лет.

В связи с эпидемиологическими ограничениями школьники будут решать задачи муниципального этапа на домашних компьютерах, а контроль будет производиться с помощью системы прокторинга.

Всероссийская олимпиада школьников проводится по 24 предметам. Победители и призеры заключительного этапа получают право поступить без экзаменов в любой российский вуз по профильному предмету.