Volgabus продолжает вести работу над созданием водородных автобусов

Один из крупнейших отечественных производителей автобусов, компания Volgabus продолжает работать над созданием маршрутов водородных автобусов, рассказал в интервью основатель компании Алексей Бакулин.

Компания отказалась от приоритетного прежде строительства выставочных образцов, сосредоточившись на построении водородного маршрута для полноценной работы нескольких водоробусов с полностью функциональной заправочной инфраструктурой. Подобный подход в работе со 100-процентным водоробусом, работающем от топливных элементов, значительно увеличивает экспортный потенциал продукции Volgabus.

В рамках ранее созданной стратегии компанией Volgabus был создан предельно экономичный электробус, который, не являясь «экологическим гиком», обладает значительной экономической осмысленностью, понятной и очевидной выгодой для потребителя. Благодаря этой стратегии компания добилась большого прогресса в новом для себя сегменте, и уже поставляет электробусы в Санкт-Петербург, где они показывают отличные эксплуатационные результаты и полностью вписываются в заложенные городом стандарты.