Волонтеры Краснодара реализуют соцпрограмму по сопровождаемому трудоустройству

До конца этого года на Кубани планируется организовать расширенную конференцию для социально ориентированных некоммерческих организаций. Предполагается, в ходе форума участники обсудят свежие идеи в области реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями, а также поделятся опытом с коллегами. На сегодняшний день, в Краснодарском крае успешно реализуется несколько подобных проектов.

Один из них – программа «неПросто мастерские». Это уникальный социальный проект для кубанцев, страдающих от ментальных нарушений. В инклюзивной студии ребята имеют возможность обучаться при взаимодействии с волонтерами. В частности, квалифицированные специалисты помогают участникам осваивать кулинарное дело, лепку из глины, а также швейное мастерство. Студия работает чуть более полутора лет, однако за это время участники переработали более 500 кг изношенных джинсовых изделий, сделав из них свыше 500 сумок-шопперов.

«Зачастую, такие ребята долгое время проводят либо в знакомой группе, либо в замкнутых пространствах. Однако взрослая жизнь подразумевает активное взаимодействие с посторонними людьми. Поэтому наши волонтеры помогают ребятам в адаптации к окружающему социуму, а также в освоении элементарных для обычных людей вещей – как вовремя добраться до работы, что представляет собой дисциплина, для чего нужен слаженный рабочий процесс. Объяснить им все это – первейшая задача для нас», – рассказала Наталья Воронина, координатор по сопровождаемому трудоустройству фонда «Добрый-Юг».