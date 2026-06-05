Волжский филиал ПАО «Россети» пополнил парк спецтехники цифровыми  диагностическими комплексами

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги приобрел пять электротехнических мобильных лабораторий отечественного производства, предназначенных для высоковольтных испытаний и диагностики оборудования подстанций. Новые комплексы отличаются оперативностью, качеством и точностью измерений для поддержания необходимой работоспособности энергообъектов.

Лаборатории представляют собой полноценные диагностические центры на колесах. Они оснащены передовыми системами для проведения испытаний на сверхнизкой частоте, портативными устройствами диагностики частичных разрядов и точной локализации повреждений. Это позволит специалистам проводить комплексную оценку состояния силовых трансформаторов, шунтирующих реакторов, высоковольтных вводов, а также измерительных трансформаторов тока и напряжения.

В отличие от традиционных методов, большинство операций по подготовке и проведению испытаний осуществляются в автоматизированном режиме благодаря современной цифровой микропроцессорной системе. Это существенно сокращает время проведения работ, минимизирует человеческий фактор и повышает качество анализа состояния оборудования.

Лаборатории будут использоваться для обслуживания энергообъектов в Нижегородской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях, республиках Мордовия, Чувашия и Марий Эл. С их помощью энергетики смогут получать актуальную и точную информацию о текущем состоянии энергообъектов на территории семи регионов в зоне ответственности МЭС Волги. Эти данные станут основой для принятия решения о выводе оборудования в ремонт, предотвращения внеплановых отключений.