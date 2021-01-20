Воробьев готовиться к новой Голливудской роли!

Артист перекрасился в яркого блондина для проб на роль в американском проекте.

Название фильма пока держится в секрете, но очевидно, что Алексей, только что закончивший съёмки в 20-ти миллионном байопике «Рейган» в партнёрстве с легендарным Джоном Войтом, становится все больше востребован за океаном.

Воробьёв вошёл в список 100 самых красивых людей мира, обойдя коллег по кинематографу Киану Ривза, Джейми Дорнана, Дэниела Рэдклиффа и даже звезду «Мстителей» Криса Эванса.

TC Candler & Independent Critics каждый год составляет список «100 самых красивых лиц», оценивая более 125 тысяч мужчин из 40 стран, из числа которых выбирается 100 наиболее достойных. Алексей, известный за океаном, как Alex Sparrow, входит в первую треть сотни этого списка уже в 4 раз, заняв в этом году 33-ю строчку. Рейтинг публикуется с 1990 года, и считается одним из самых престижных в мире.

Алексей — единственный наш соотечественник, попавший в этот список.

И это неудивительно, ведь Воробьев успешно строит карьеру за рубежом, и не только снимается, но и сам снимает проекты, имеющие международный успех — снятый им клип «Сумасшедшая», (в англоязычной версии «She’s Crazy But She’s Mine»), — первое российское видео, ставшее вирусным по всему миру. Успех за рубежом артисту принесла также одна из главных ролей в двух сезонах популярного американского сериала UnReal, и участие в вошедшем в 2020 году в десятку самых рейтинговых проектов Netflix «Космических силах» с такими звездами, как Джон Малкович и Стив Карелл.

В конце уходящего года СМИ обошла новость, взбудоражившая поклонниц Воробьева, что один из главных холостяков страны связал себя узами брака. Но Алексей опроверг эту информацию, напрямую ответив подписчикам в одной из социальных сетей: «Я не женат, и женат никогда не был» — заявил, развеяв все слухи артист.

Инстаграм: https://instagram.com/mr.alexsparrow?igshid=1un5jkua27n0n