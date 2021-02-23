Восходящая звезда TikTok _nastenkova_ скоро попадет в Dream Team House?

Талантливая четырнадцатилетняя девушка под ником nastya_vyunova совсем скоро отпразднует достижение ее аккаунтом @_nastenkova_ в ТикТоке рубежа в 100000 подписчиков. Только вдуматься, и это всего за несколько дней, ведь Настя стремительно ворвалась на самую популярную молодежную площадку только 14 февраля! Далеко не все новички способны добиться таких впечатляющих результатов на старте. @_nastenkova_ хорошо разбирается в трендах ТикТок, комбинирует тренды со своими задумками и выпускает видео на частой основе, что является залогом успеха.

Настя активно развивает свой аккаунт, что очень ценят ее подписчики — девушка ежедневно снимает и публикует ролики. Такие результаты не могли не заметить одни из самых популярных тиктокеров нашей страны, участники тиктокерского дома Dream Team House Даня Милохин (@danya_milokhin) и Диана Астер (@diana_aster). Молодые люди снялись вместе с Настей в нескольких видео, и поклонники звезд с надеждой ждут новых коллабораций.