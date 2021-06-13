Воспитывает любовь к стране: историк Зеленин о фильме «Турист»

Художественный фильм «Турист» о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике воспитывает в зрителях любовь к стране и военной профессии, считает историк и публицист Сергей Зеленин. По его словам, отечественному кинематографу следует почаще снимать подобного рода картины.

В основу сюжета кино совместного производства РФ и ЦАР легли реальные события, произошедшие в африканской стране в конце 2020 года. Тогда боевики конгломерата «Коалиции патриотов за перемены» (СРС) и чадские наемники напали на столицу Банги в попытке устроить государственный переворот. Их атаку отразили правительственные вооруженные силы (FACA), подготовленные специалистами из России, которых зарубежные источники иногда связывают с «ЧВК Вагнера».

«Турист» рассказывает о судьбе молодого инструктора, который прибыл в республику по приглашению официальных властей для обучения армии. В итоге командировка превратилась в зону боевых действий, что вынудило его взять оружие в руки и встать на защиту мирного населения.

Историк остался доволен просмотром фильма. По его словам, этот боевик не уступает по качеству таким работам как «Балканский рубеж» и «Батальон».

«Нужны ли такие фильмы? Конечно нужны, они отлично воспитывают зрителя, воспитывают патриотизм, уважение к военной профессии. То, что герои воюют за тридевять земель от России не должно вызывать нареканий», — заявил он.

Сергей Зеленин отметил уникальную задумку киноленты, которая подробно рассказывает о реальных событиях и жизни в ЦАР.

«Мы видим отличную картинку, прекрасные пейзажи. Видим аборигенов, видим их быт. Видим политическую ситуацию», — поделился впечатлениями эксперт.

В завершении рецензии публицист процитировал отрывок из российского военного фильма «28 панфиловцев»:

«И никто не геройствует, потому как незачем. Надо просто делать свою работу. И новичок становится профи, он влюбляется в эту работу и эту землю. Он становится настоящим мужчиной».

Мировая премьера фильма «Турист» состоялась почти месяц назад в столице ЦАР — Банги. Десятки тысяч местных жителей и гостей из соседних городов посетили бесплатные сеансы и остались в восторге. В России первый показ состоялся 19 мая на телеканале НТВ. В настоящий момент картину можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах.