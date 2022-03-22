«Восток Инжиниринг» принял участие в Дне Оленевода в Оленекском районе Якутии

Фото: Управляющий директор «Восток Инжиниринг» Александр Зарубин вручает снегоход «Буран» победителю соревнований.

В рамках мероприятия прошли традиционные оленьи гонки, победители которых получили призы от компании «Восток Инжиниринг» — снегоходы «Буран».

День оленевода — это весенний праздник, который способствует сохранению национальных традиций и обычаев, культуры, истории и духовных ценностей северных народов.

День оленевода – самый древний из национальных праздников. Много веков оленеводы в день летнего солнцестояния, когда заканчивался весенний отел оленей, когда вырастали оленята, съезжались в удобное для всех место в тундре. А в нынешнее время слет оленеводов стали проводить в районном центре, в Оленьке. Мужчины – чтобы показать свою силу и удаль, женщины – красоту и уменье вести домашнее хозяйство. В этом году праздник был посвящен Году культурного наследия народов России, Году Матери в Республике Саха (Якутия) и 100-летию образования Якутской АССР.

Чтобы отдать дань традициям и обычаям коренных малочисленных народов Севера, проявить уважение нелегкому труду оленеводов, на реке в селе Оленек собрались жители улуса и почетные гости со всей страны. Руководители промышленных предприятий — партнеров Оленекского района поздравили оленеводов, их семьи и всех жителей Оленька с праздником.

Мероприятие началось с традиционного обряда и парада оленеводов, оленеводческих династий и трудовых коллективов наслегов муниципального образования. Затем выступили почетные гости праздника, прошли конкурсы ездовых нарт, ледовых и снежных скульптур, мужской национальной одежды, запевал хороводных танцев и родовых песен эвенков.

Представители компании «Восток Инжиниринг» приехали на праздник, как всегда, с подарками. Управляющий директор «Восток Инжиниринг» Александр Зарубин вручил победителям традиционных оленьих гонок два снегохода «Буран».

Александр Зарубин: «Знаю, что это давняя традиция – каждый год праздновать окончание зимы, благодарить оленя – основу жизни и благополучия, главного кормильца и помощника.

Оленеводство – это не просто сельское хозяйство, а культура северного народа, источник всех благ в тундре. Недаром эвенки говорят: «Есть олень – есть эвен. Нет оленя – нет эвена».

«Восток Инжиниринг» традиционно помогает Оленекскому району. Мы ежегодно выделяем средства по соглашению о социально-экономическом партнерстве с районом, сегодня мы вручаем два «Бурана» победителям соревнований. Мы и дальше будем поддерживать Оленекский улус, а с началом работ на Томторе планируем привлекать на предприятие местные кадры.

Приоритетом в нашей работе всегда была и будет забота об экологии и охране окружающей среды, о сбережении хрупкой северной природы, об укреплении доверия сообщества и всех заинтересованных сторон. Мы уверены, что промышленное развитие и традиционный образ жизни коренных народов могут помогать друг другу, а в итоге — способствовать улучшению жизни людей».