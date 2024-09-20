Востребованность турсервиса Russpass этим летом выросла почти в четыре раза

Сервис Russpass объединяет представителей туристической отрасли из 85 регионов России. Сейчас в нем доступно 36 тысяч предложений.

Востребованность российского туристического сервиса Russpass этим летом выросла практически в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. С его помощью можно планировать экскурсионные маршруты, покупать билеты в музеи и на выставки, бронировать отели, подобрать авиаперелеты. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«С июня по август к сервису обратились почти 8,7 миллиона раз. Чаще всего им пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода», — отметила Наталья Сергунина.

Сервис Russpass объединяет представителей туристической отрасли из 85 регионов России. Сейчас в нем доступно 36 тысяч предложений, включая готовые туры, автомобильные маршруты и тысячи мероприятий по всей стране. Поиск нужной информации упрощает система фильтров. Например, можно выбрать тип активности (детская, индивидуальная, водная) и указать интересную тематику — от литературы и науки до гастрономии и спорта.

Минувшим летом больше всего просмотров на платформе набрали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Московская, Ленинградская и Нижегородская области.

У тех, кто планировал отдых в столице, самым востребованным стал раздел «Места и события». В нем 1,9 миллиона человек искали музеи, смотровые площадки, креативные пространства, заповедники и исторические постройки. Кроме того, многие интересовались программой фестиваля «Усадьбы Москвы».

Жители и туристы часто выбирали достопримечательности и интересные места в городе, такие как Московский зоопарк, Третьяковская галерея, Московская канатная дорога, усадьба Кусково, и Московский музей космонавтики. В число популярных запросов вошли экскурсии «Золотая коллекция киностудии» в музее «Союзмультфильма», «Подвиг народа» в Музее Победы, а также прогулка с гидом по научно-популярному музею «Биотех» на ВДНХ.

Смена туристических сезонов

После масштабного обновления в этом году на Russpass появилась возможность объединять предложения для горожан и туристов в сезонный раздел.

«Спецпроект “Москва. Лето” за три месяца набрал больше 1,5 миллиона просмотров. Сейчас ему на смену пришла “Осень в Москве”», — добавила Наталья Сергунина.

На странице можно узнать об ожидаемых выставках, театральных премьерах, фестивалях, концертах, подобрать мастер-классы, познавательные маршруты, спланировать детский и семейный отдых.

Для удобства пользователей сделали тематические подборки. Например, «Дары осени» познакомят с сезонными гастрономическими предложениями кафе. «Пушкинская Москва», посвященная 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, пригласит пройтись по любимым местам и маршрутам поэта. Кроме того, подборки подсказывают идеи для фотосессий, прогулок по паркам и многого другого.

Цифровой туристический сервис Russpass разработан по инициативе Правительства Москвы. Проект курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий.