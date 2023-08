В разгар сезона, когда наступает время насладиться великолепием живописных рисовых полей, в Tanbo Art Kingdom принимали группу выдающихся гостей. 28 августа в ходе мероприятия «Здравствуй, Шэньян – 2023», которое проводилось в рамках инициативы Belt and Road (Hello, Shenyang — 2023 ‘Together on Belt and Road’ Overseas Journalists’ Trip to Shenyang) состоялась поездка зарубежных журналистов в Шеньян. Они посетили великолепные поля в Tanbo Art Kingdom. Здесь, среди волн рисовых стеблей, можно было ощутить саму суть возрождения сельской местности.

Tanbo Art Kingdom находится в самом сердце деревни Шанья, в новом районе Шэньбэй, и представляет собой пастбища, демонстрирующие особое ландшафтное искусство оформления рисовых заливных полей. Этот заповедник объединяет великолепные рисовые поля и богатое наследие этнической группы Сибо. Уникальное место славится своим передовым опытом национального уровня в области художественного дизайна и методов выращивания рисовых полей. Именно здесь появился крупнейший в Китае художественный объект, состоящий из рисовых заливных полей.

«Воздух здесь несет освежающую чистоту, а от ландшафта просто захватывает дух. Взгляд вниз на живописные полотна из рисовых заливных полей вызывает глубокое удивление – эти эмоции сложно описать»‎, – заявил директор телевизионного канала Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии Гуванч Союнов (Guvanch Soyunov)‎, восхищаясь ландшафтами в Tanbo Art Kingdom.

На рисовых полях этих деревень можно насладиться гармоничным сочетанием художественного мастерства и чудес природы, которое открывает представителям зарубежных СМИ глубины китайской мудрости и творчества. Размышляя об этом визите, Эвангелия Папази (Εvangelia Papazi), иностранный корреспондент для Greek Ministry of China Media Group (CMG), поделилась своими впечатлениями: «Среди этого зеленого и прагматичного городского ландшафта, пропитанного уважением к местной истории и культуре, город гармонично развивается»‎.

На огромном «гобелене» китайской сельской местности лежат идиллические деревни. В последние годы Tanbo Art Kingdom в новом районе Шэньбэй служит примером принципиально нового подхода к возрождению сельских районов. Эти усилия проложили путь к инновационной синергии между сельским хозяйством и туризмом, наделив Tanbo Art Kingdom статусом «шэньянской модели»‎ по возрождению сельской местности.