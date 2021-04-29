Врач-дезинфектолог рассказал, как защититься от клещей

Твой клещ уже ждёт тебя в лесу! Впереди долгие майские праздники.

Иксодовые клещи просыпаются ранней весной, чтобы напасть на беззаботных граждан, гуляющих лесам, паркам и даже дачным территориям. Их укус может стать причиной тяжелых, либо наоборот скрытно-текущих заболеваний. Как не стать случайной жертвой опасных кровопийц рассказал врач-дезинфектолог компании dobrolov.com Николай Дубинин.

Впереди длинные майские каникулы — время пикников и прогулок на природе. Иксодовые клещи просыпаются ранней весной и остаются активными до поздней осени. Клещи в средней полосе России могут быть инфицированы сразу несколькими инфекциями.

Наиболее известные заболевания, передаваемые клещами – это клещевой энцефалит и болезнь Лайма (иксодовые клещевые боррелиозы). Если последние широко распространены в Подмосковье, то клещевого энцефалита в московском регионе нет — указал Николай Дубинин.

Зато, в добавок можно, получить целый букет более редких и менее исследованных заболеваний — гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ).

Санитарный врач утверждает: контакт с опасным членистоногим не принесет ничего хорошего. Ведь если вакцинация от клещевого энцефалита спасет от этого заболевания, то она не защитит от остальных.

На первое место выходят методы неспецифической профилактики. К ним относится:

— правильно одеваться при посещении леса;

— обработать одежду специальными инсекто-акарицидными средствами;

— проводить само — и взаимоосмотры каждые 10 — 15 минут для обнаружения клещей;

— не присаживаться и не ложиться на траву;

— стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках свободных от травы или в сухих сосновых лесах и на песчаных почвах;

— после возвращения из леса или перед ночевкой снять и осмотреть одежду,

— специальная одежда, т.н. «энцефалитный костюм» защитит от присасывания и облегчит осмотр для обнаружения клещей.

— Брюки в лесу нужно заправлять в носки. Одежда должна быть с узкими манжетами, воротником и капюшоном.

Высокий уровень защиты обеспечивает специальный «энцефалитный костюм». Он защищает от присасывания насекомых и облегчает их обнаружение. Если его нет, нужно заправить брюки в носки и надеть куртку с капюшоном, воротником и узкими манжетами. Одежду необходимо обработать акарицидными средствами от клещей.

Обнаруженных паразитов необходимо снимать с тела максимально быстро. Чем дольше длится контакт, тем больше возбудителей заболеваний попадет в организм.

Подвергнуться нападению клещей можно и на дачном участке. Эксперт советует обрабатывать кустарники и траву на собственных участках инсектицидами: «Весенняя обработка от клещей заодно поможет справиться и с садовыми вредителями».