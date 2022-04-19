Все акции апреля в GRACE’CLUB

На улице становится все теплее. Скоро можно будет перестать кутаться в шарфы и пуховики. Самое время подготовиться к лету, когда важно, чтобы лицо и тело выглядели как можно более ухоженными и здоровыми. Красота — это прежде всего здоровье, поэтому очень важно поддерживать его и вовремя устранять недостатки. В клинике GRACE’CLUB современное оборудование и грамотные специалисты, которые помогут вам поддержать красоту, подготовившись к сезону пляжей и открытых платьев.

В клинике объявляется месяц здоровья кожи. Весь апрель действует скидка 10% на диагностику и процедуры. В акцию входят консультация дерматолога, ультразвуковая, атравматическая или комбинированная чистка лица, дерматоскопия, удаление новообразований и средства для очищения лица DMK и ZO.

В понедельник, среду и пятницу можно будет со скидкой 20% попасть на сеанс удаления перманентного макияжа или татуировки с помощью немецкого пикосекундного лазера PicoStar от компании Asclepion. Это самый мощный и безопасный лазер на рынке, который позволяет быстро и почти безболезненно удалять пигмент любого цвета.

Также в апреле выгодно заняться контурной пластикой. Действует скидка 15 % на процедуры препаратами на основе гидроксиапатита кальция и гиалуроновой кислоты. Врач-косметолог проконсультирует вас, расскажет о разных вариантах препаратов и подберет тот, который будет максимально соответствовать задаче, при этом учитывая индивидуальные особенности вашей кожи.

Чтобы летом никакие посторонние мысли не мешали наслаждаться отдыхом в бикини и вы были уверены в безупречности фигуры, клиника GRACE’CLUB предлагает эффективные процедуры для тела. До конца апреля действует скидка 20% на коррекцию фигуры на аппарате InMode, которая включает в себя вакуумный массаж, РФ и электролиполиз, а также коррекцию локальных жировых отложений при помощи мезотерапии.

Для тех, кто хочет обновления, предлагаем аппаратные процедуры омоложения со скидкой 20%. Вас ждут фототерапия и фотоомоложение на аппарате InMode, лазерное омоложение и пилинг с помощью новейшего пикосекундного лазера PicoStar. Эти процедуры имеют длительный эффект, а благодаря новейшему оборудованию, реабилитация после них проходит легче и быстрее.

Приглашаем вас в клинику GRACE’CLUB (grace-clinic.ru) на улице Грибалевой дом 7 корп. 3. Запишитесь по телефону +7 (812) 413-93-44