«Всегда рядом» с Донбассом — благотворительная акция Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Общество
3 марта 2022

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям запускают совместную благотворительную акцию по оказанию помощи вынужденным переселенцам и жителям Донбасса — «Всегда рядом».

Обострившаяся военная ситуация на территории ЛДНР привела к тому, что тысячи его жителей — детей, женщин и стариков — были вынуждены искать защиту на территории Российской Федерации. Многие из них покидали свои родные дома очень быстро, беря лишь самое необходимое.

Союз машиностроителей России и Лига содействия оборонным предприятиям с первых дней подключились к гуманитарным акциям партии «Единая Россия» и Общероссийского народного фронта по оказанию помощи беженцам из ЛДНР. В тесной кооперации с ними региональные отделения СоюзМаш собирают и передают нуждающимся продукты питания, предметы первой необходимости и вещи, необходимые в быту. Кроме того, региональные отделения помогают с расселением, проводят мероприятия по адаптации и социализации.

При поддержке президента Союза машиностроителей России Сергея Чемезова и президента Лиги содействия оборонным предприятиям Владимира Гутенева организации расширяют свое участие в мероприятиях по оказанию гуманитарной помощи ЛДНР, а также инициируют проведение своих собственных акций.

Принято решение о создании спецсчета, куда уже поступает помощь от руководителей организаций, сотрудников аппаратов и членов Бюро. Средства будут направлены на закупку наиболее необходимых товаров. На сегодня уже собрано более 15 млн рублей.

#Всегдарядом

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