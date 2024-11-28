Всемирная конференция по техническому образованию создает новую платформу для международного обмена в сфере развития навыков 

Всемирная конференция по вопросам развития профессионально-технического образования 2024 года началась в четверг в муниципалитете Тяньцзинь, Северный Китай. На конференции были продемонстрированы достижения и опыт Китая в области развития навыков, а также рассмотрен и принят «Тяньцзиньский консенсус по развитию мирового профессионально-технического образования», который послужит новой платформой для глобального сотрудничества в области профессионально-технического образования.

Выступая на церемонии открытия, посол Новой Зеландии в Китае Грэм Мортон (Grahame Morton) высоко оценил усилия Китая по совершенствованию и модернизации своей системы профессионально-технического образования для повышения качества, доступности и возможностей трудоустройства в ключевых отраслях.

Семинар Luban Workshop представляет собой важную веху в укреплении партнерства между нашими двумя братскими народами, сказал на конференции Муферихат Камил (Muferihat Kamil), министр труда и навыков Эфиопии. Благодаря этому сотрудничеству тысячи молодых граждан Эфиопии получили доступ к профессионально-техническому обучению мирового уровня, которое готовит их к современной динамичной глобальной среде, отметил г-н Камил.

Он сказал, что Эфиопия выражает благодарность за постоянную инновационную поддержку и инвестиции Китая, расширяющие возможности трудовых ресурсов страны и поддерживающие устойчивое развитие. По состоянию на ноябрь 2024 года Китай организовал 34 семинара Luban Workshop в 30 странах, включая Таиланд, Камбоджу, Португалию, Джибути, Египет, Казахстан и Узбекистан, сообщает согласно полученной на конференции информации Global Times.

В рамках специальной выставки, посвященной профессионально-техническому образованию, на семинаре Luban Workshop отмечались достижения, направленные на поддержку развития молодежи в странах-партнерах. Например, в разделе «умный транспорт» освещался статус реализации программ, связанных с обслуживанием автомобилей и интеллектуальными транспортными и городскими железнодорожными системами.

На церемонии открытия было объявлено о создании Всемирной лиги технического и профессионального образования и обучения. Г-н Камиль приветствовал запуск своевременной инициативы, которая идеально согласуется со взглядом Эфиопии на глобальное сотрудничество, и заявил, что надеется на укрепление партнерства с Китаем, чьи замечательные достижения в развитии навыков предлагают ценные уроки для Африки.

Мустафа Мохамед Махмуд (Mustafa Mohamed Mahmoud), министр национального образования и профессионального обучения Республики Джибути, рассказал Global Times, что он почерпнул ценные сведения из встречи, в частности, из идей, которыми поделились китайские эксперты в отношении механизмов, примененных Китаем для развития системы профессионально-технического образования страны и управления ею. В настоящее время мир проходит этап промышленной и технологической революции. Африканские страны должны идти в ногу с глобальными достижениями.

Конференция, посвященная теме «Инновации открывают возможности будущего, навыки освещают новые жизни», собрала более 1200 представителей отечественного и международного сообщества, в том числе более 600 зарубежных гостей из более чем 100 стран.