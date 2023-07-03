Всемирно известная художница Джули Мерету создаст 20-й арт-автомобиль BMW Art Car

В музее Соломона Р. Гуггенхайма компания BMW объявила о сотрудничестве с всемирно известной нью-йоркской художницей Джули Мерету (Julie Mehretu) в области создания 20-г арт-автомобиля BMW Art Car. Мерету была единогласно выбрана международным жюри, состоящим из 13 директоров музеев и кураторов, включая Ханса Ульриха Обриста (галерея Серпентайн), Ричарда Армстронга (музей Соломона Р. Гуггенхайма), Койо Куо (музей современного африканского искусства Цайца) и Окуи Энвезора (1963–2019 гг.). BMW представит арт-автомобильBMW M Hybrid V8 Art Car, созданный при участии Мерету, на гонке «24 часа Ле-Мана» в июне 2024 года. Эта почти 50-летняя традиция радует не только любителей автоспорта, но и всех, кто интересуется дизайном или искусством, технологиями и мобильностью. С 1975 года такие художники, как Александр Колдер, Фрэнк Стелла, Рой Лихтенштейн, Энди Уорхол, Эстер Малангу, Дженни Хольцер, Джефф Кунс, Цао Фэй и Джон Балдессари создавали автомобили для BMW.

«Я обожаю автомобили большую часть своей жизни и рассматриваю их как игрушки, предметы и возможности. Именно в таком контексте я безумно рада возможности поработать над новым арт-автомобилем BMW Art Car, — заявила Джули Мерету. — Меня привлекают жажда скорости, гонка «24 часа Ле-Мана» и то, что можно изобрести в гибридных и полностью электрических транспортных средствах в качестве будущих способов игры и продвижения новых видов транспорта и автоспорта».

Помимо автомобиля, концепция Мерету включает в себя серию семинаров Translocal Media, проходящих в восьми африканских городах. Итоги этих семинаров будут представлены вместе с 20- арт-автомобилем BMW Art Car в музее современного африканского искусства Цайца в Кейптауне в 2025 году.