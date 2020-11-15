Всеобщая декларация действий принята компанией TCSA и дипломатами 20 стран мира

6 ноября председатель правления компании Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) Адкинс Чжэн (Adkins Zheng) совместно с дипломатическими представителями 20 стран принял «Декларацию действий для обеспечения глобальной стабильности, процветания и свободы» в городе Шанхае, где проходит третья Китайская международная выставка импортных товаров (China International Import Expo, CIIE). В Декларации подчеркивается важность развития национальных систем управления и социально-экономических систем, имеющих более целенаправленный и научный характер и обладающих более высокой эффективностью.

На протяжении нескольких последних столетий структуры экономики, общества и государственного управления не претерпели реальных улучшений. Мир все чаще и острее сталкивается с тем, что существующие традиционные схемы с трудом справляются с высокой плотностью населения, регулированием спроса и предложения, отраслевыми проблемами и информационным перенасыщением. Для решения этих проблем каждая страна должна приступить к разработке национальных систем управления и социально-экономических систем, которые были бы гораздо более точными и эффективными по сравнению с имеющимися на сегодняшний день.

В настоящее время граждане всех стран живут в быстро меняющемся обществе, движимом информацией и технологиями, и миру крайне необходимо обрабатывать огромные массивы данных для получения объективных, логических и точных выводов. Например, еще в те времена, когда первый свод законов гравировался на каменной скрижали, люди знали, что общественный порядок, с момента его зарождения до реформирования и совершенствования, начинается и заканчивается информацией и ее реструктуризацией. Сегодня передовые и научные идеи должны выходить за рамки научных статей и интегрироваться в точные цифровые решения, которые затем систематически применяются в целях совершенствования человеческой цивилизации.

В нынешнюю цифровую эпоху наиболее широко распространенным и причинно-ориентированным носителем информации являются данные о денежных операциях. Используя эти данные в качестве источника информации, можно создать высокоэффективные целевые структуры и инструменты общественного порядка. Наиболее практичным способом по-настоящему укрепить или реформировать систему управления страной является преобразование денежной системы ее центрального банка в «национальный процессор для обработки экономических данных».

С этой точки зрения компания TCSA смело сформулировала план дальнейших действий — использование прогрессивного экономического подхода и технологий обработки данных с открытым исходным кодом для обслуживания правительств и центральных банков по всему миру в следующих конкретных целях:

Создание независимых рыночных систем для основных социальных активов, включая инфраструктуру, продовольствие, транспорт, жилье, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, общественную безопасность и другие различные общественные блага. В свою очередь, правительства могут создавать общие возможности трудоустройства и производственные возможности, связанные с этими рыночными системами, концентрировать внимание на основных интересах и правах своих граждан, укреплять общественный договор и доверие между государством и народом, добиваясь в конечном итоге социальной стабильности.

Обеспечение среднегодового прироста ВВП на 0,5-1,5 процента за счет применения многоуровневого подхода, предусматривающего локализацию рыночных систем основных социальных активов, а также глобализацию технологических и промышленно-рыночных систем.

Обеспечение логически надежных и экономически эффективных проектов построения информационных инфраструктур и услуг по внедрению систем для центральных банков и платежных терминалов в целях создания комплексной алгоритмической суверенной системы денежного обращения в дополнение к существующим электронным и цифровым платежным схемам, что в итоге поможет каждой стране создать более устойчивую и независимую денежную систему.

Отдел международных отношений компании TCSA создал многоязычные целевые группы для предоставления на английском, русском, испанском, французском и арабском языках консультационных услуг по передаче технологий для центральных банков и национальных правительств на всех континентах. Эти специалисты TCSA консультируют центральные правительства, органы кредитно-денежного регулирования, международные организации, политические партии, отраслевых экспертов, научных работников и ведущих предпринимателей; предоставляют ресурсы, знания и возможности, а также применяют самые современные информационные технологии — и все это в целях оптимизации показателей эффективности свободного рынка согласно философии Хайека, прояснения границ предложения и спроса по общественно-ориентированной теории Маркса, совершенствования нечеткой кейнсианской модели государственного регулирования экономики до уровня точной модели рыночной экономики на основе анализа больших данных и в конечном итоге приведения общества к великому будущему свободы, стабильности и процветания.