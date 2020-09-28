Всероссийский Экодиктант пробежал Московский марафон

Член федерального оргкомитета Экодиктанта, директор АНО «Равноправие» и эколог Дмитрий Федоров посвятил экологическому просвещению забег на Московском марафоне.

20 сентября 2020 года в столице в восьмой раз прошёл Московский марафон. На старт двух дистанций – 42 км и 10 км – вышли около 25 тысяч человек. Среди них – член федерального оргкомитета Экодиктанта, директор АНО «Равноправие» Дмитрий Федоров. В забеге он установил личный рекорд, преодолев дистанцию в 42 км за 3 часа и 33 минуты.

«Это мой третий Московский марафон, и я рад в этом году пробежать дистанцию под знаком Всероссийского экологического диктанта. Цель проекта – повышение экологической грамотности и культуры россиян. В своём забеге я хотел отразить: мы за здоровый образ жизни и благоприятную экологическую обстановку», – прокомментировал Дмитрий Федоров.

Он отметил, что профессионально занимается бегом с раннего детства. Наряду с Московским марафоном Дмитрий проходил дистанции в полумарафонах в Туле, Ульяновске, Сергиевом Посаде, Ярославле и других беговых соревнованиях. «Бег – это оптимальное средство поддержания спортивной формы. Он также помогает во время подготовки к экспедициям в горах», – добавил Федоров как альпинист с 20-летним стажем.

Забег под знаменем Экодиктанта – это не первый спортивный манифест эколога. В 2017 году Дмитрий Федоров совершил соло-восхождение на западную вершину Эльбруса, подняв флаги Года экологии в России и национального парка «Сенгилеевские горы», расположенного в Ульяновской области.

«Экологичность и здоровый образ жизни для меня неразрывно связаны. Я рад, что посредством своего увлечения спортом могу привлекать внимание людей к вопросам охраны окружающей среды и здорового образа жизни. Для меня будет еще одной личной победой, если из 50 тысяч участников и болельщиков минувшего марафона в Москве кто-то примет участие в Экодиктанте – узнает больше о природе родной страны и возможностях сохранить её», – заключил Федоров.

Всероссийский экологический диктант пройдёт 15 и 16 ноября онлайн на портале экодиктант.рус и на оффлайн-площадках в субъектах России, где сейчас формируются региональные оргкомитеты проекта. По словам организаторов, в Экодиктанте примут участие более миллиона россиян – дети от 12 лет и взрослые, сотрудники корпораций, эксперты и специалисты-экологи. При прохождении Экодиктанта на выбор будет представлены четыре варианта заданий в зависимости от возраста участника и включения в сферу.

Организаторы Экодиктанта: Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, АНО «Равноправие», общественное движение «Ангел-ДетствоХранитель» и Федеральный детский эколого-биологический центр. Проведение мероприятия поддержали 8 федеральных министерств и известные деятели культуры, науки и искусства. Среди них: певец и композитор Олег Газманов, заслуженный художник РФ Никас Сафронов, главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, телеведущая Оксана Федорова, актриса Елена Денисова-Радзинская, оперный певец Владимир Маторин.