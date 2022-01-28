Всероссийский союз пациентов надеется на помощь Правительства в вопросе доставки рецептурных лекарств на дом.

Руководители Всероссийского союза пациентов Я. Власов и Ю. Жулев рассчитывают на помощь премьер-министра Михаила Мишустина и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой в решении вопроса о доставке пациентам лекарственных препаратов, выписанных по рецептам. На данный момент для получения таких медикаментов необходимо обращаться непосредственно в аптеки.

В условиях распространения коронавируса было воплощено много инициатив, сделавших легальными процедуры, осуществляемые дистанционно с помощью цифровых технологий, и это дало неоспоримый позитивный эффект. К слову, дистанционная торговля безрецептурными лекарствами уже разрешена с апреля 2020 года, сообщает lenta.ru.

Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» планирует воспользоваться возможностями экспериментального экономического режима в цифровой сфере и сделает возможным получение лекарств, выписанных врачами, на дому. Такой подход на порядок позволит снизить контакты больных людей и распространение заболеваний.

Нужный документ прошел согласование с различными ведомствами, а сама идея была одобрена президентом России. Однако проект так и не был официально внесен в Госдуму. Ян Власов и Юрий Жулев изложили в своем письме все аргументы за скорейшее решение данного вопроса и сейчас надеются на понимание со стороны руководства исполнительной власти.