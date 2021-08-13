Вслед за российскими судами Виктору Батурину отказали в иске к сестре в Австрии

Австрийский суд города Китцбюэля полностью отказал Виктору Батурину в иске к его сестре, международному предпринимателю Елене Батуриной, сообщили в пресс-службе Батуриной.

Иск о защите чести и достоинства был подан в суд на территории Австрии Виктором Батуриным в 2017 году после его освобождения из тюрьмы в 2016 году. По его версии, информация, содержащаяся в официальном релизе пресс-службы ЗАО «ИНТЕКО», опубликованном в 2010 году, порочит его деловую репутацию, поскольку при описании причин его увольнения из компании использовано слово «воровство».

По результатам более чем 4 лет рассмотрения данного дела Земельный суд г. Китцбюэля отказал в удовлетворении исковых требований Виктора Батурина к Елене Батуриной.

Адвокаты Елены Батуриной отметили: «Принимая решение, суд счел представленные Еленой Батуриной доказательства и показания достоверными и обоснованными. При этом доводы Виктора Батурина не нашли своего подтверждения».

Пресс-секретарь Елены Батуриной подчеркнул: «Мы изначально сообщали, что данный иск, как и серия других исков, поданных к Елене Батуриной Виктором Батуриным, его представителями, является безосновательным, а заявленные к ней претензии в суде в России, за рубежом и в СМИ являются незаконными.

Мы удовлетворены данным решением суда, которое, как и все ранее вынесенные судами решения в рамках данных разбирательств, подтверждает правоту и законность позиции Елены Батуриной.

В основе этой кампании, судебных претензий оппонентов изначально используются незаконные требования неоднократно осужденного за мошенничество, в том числе с финансовыми документами, Виктора Батурина. Данное решение суда в очередной раз это подтвердило, а также продемонстрировало, что заявления, ранее сделанные представителями г-на Батурина о якобы проигрываемых Еленой Батуриной судах в Австрии, являются намеренной ложью».

Виктор Батурин уже был осужден в России за мошенничество, в том числе в связи с предъявлением недостоверных векселей. Факт совершения им преступлений был установлен судами, и он отбывал срок в колонии. Им неоднократно предпринимались попытки инициировать под различными надуманными предлогами судебные споры, что представители Елены Батуриной расценивают как попытку получить деньги с нее и ее компаний. Судебное разбирательство по поданному им якобы исключительно в целях защиты репутации иску в Австрии не является исключением. Все возможные суды он проиграл, а поданные им иски признаны безосновательными.

26 мая 2021 г. Тверской суд Москвы отклонил последний в России иск Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, требовавшего взыскать с Елены Батуриной — с основательницы «Интеко» — более 17 миллиардов рублей.

2 июня 2021 г. Басманный суд Москвы принял решение об аресте предпринимателя Виктора Батурина, задержанного накануне сотрудниками правоохранительных органов за попытку мошенничества в отношении своей родной сестры Елены. 9 августа суд апелляционной инстанции признал законным его арест. В настоящий момент он находится под стражей в СИЗО.

Источник: https://realty.ria.ru/20210811/baturina-1745314980.html