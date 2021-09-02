ВСМПО-АВИСМА – одна из лучших компаний в РФ, приносящих максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду

Верхняя Салда, 01 сентября 2021 года – Крупнейший в мире производитель продукции из титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» вошло в тройку лучших в рейтинге социальной эффективности крупнейших российских компаний по направлению «Цветная металлургия и горнодобыча» по итогам 2020 года, представленным рейтинговым агентством AK&M. Цель рейтинга – показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду.

В список оценки вошли 45 компаний с лучшей практикой устойчивого развития. Результатом отбора стал отранжированный список компаний, построенный на основе оценки социальной эффективности деятельности. Она рассчитывалась с использованием двух групп показателей:

─ социального эффекта деятельности (сумма выплат бюджету, на благотворительные цели, затрат на защиту окружающей среды, выплаты работникам с учётом коэффициента вовлечения рабочей силы)

─ нагрузки на экологию (объём загрязнений воздуха, воды, твёрдые отходы, скорректированные на уровень токсичности отходов).

Итогом расчётов является ключевой критерий – отношение показателя социального эффекта деятельности Корпорации к показателю нагрузки на экологию. В соответствии с этим показателем, ВСМПО-АВИСМА вошло в число лидеров, пропустив вперед только АЛРОСА и Полюс.

В этом году агентство дополнило рейтинг отдельной оценкой уровня ответственности компаний перед обществом. Оценка базируется на ранжировании лучших компаний по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и благотворительность) в выручке компаний. ВСМПО-АВИСМА вошло в четверку лучших по этому показателю среди предприятий цветной металлургии и горнодобычи с долей социальных затрат в выручке 24,9 %.

Рейтинг социальной эффективности публикуется Рейтинговым агентством AK&M с 2018 года. Цель рейтинга – показать компании, приносящие максимальную пользу обществу при минимальном воздействии на окружающую среду и найти баланс между нагрузкой предприятий на экологическую среду и их позитивной отдачей для общества.

О КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным, крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Кроме того, Корпорация производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» — лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция Корпорации также широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнеры Корпорации — более 450 фирм в 50 странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании.

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции ВСМПО-АВИСМА котируются в России на Московской бирже.