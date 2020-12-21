Встречайте зиму в тепле и уюте — снимите квартиру SATO на длительный срок

В этом году многие из нас задумались о комфортности квартиры, которая стала не просто жильем, куда приходишь с работы спать, а местом, где проводишь все рабочее и свободное время. Так сложилось, что зимние праздники мы тоже будем встречать дома и в семейном кругу. Каждому хочется, чтобы дом был именно домом — уютным пространством для каждого члена семьи от того момента, как он открывает глаза в спальне до того, как закрывает ноутбук в конце рабочего дня в гостиной.

Компания SATO предлагает квартиры в аренду в Санкт-Петербурге, которые идеально подходят для непростых современных условий. Во многих квартирах, которые предлагает для съема компания SATO, есть балконы, уютно обставленные, с отличным видом на парк или городские достопримечательности. Здесь вы можете почувствовать себя на прогулке, не выходя из дома, и пить кофе, встречая рассвет.

Кухни большой площади с современной бытовой техникой помогают удобно и легко приготовить любое блюдо, к которому привыкла ваша семья. Сегодня это особенно важно, ведь посещение кафе и ресторанов затруднено антиковидными ограничениями.

В некоторых квартирах кухни совмещены с гостиной, так что создается обширное пространство для семейного общения за обедом.

У квартир SATO всегда удобное расположение относительно метро и крупных бизнес-центров, чтобы максимально сократить возможный путь до рабочего места, если у вас в компании невозможен перевод на удаленную работу. Поездки на транспорте, даже если он личный и комфортный, сокращают ваш отдых и время пребывания с семьей.

Удобная планировка и широкий выбор вариантов поможет менеджерам SATO подобрать жилье и для одинокого любителя компактных квартир, в которых нет ничего лишнего, и для большой семьи, где каждому нужна своя комната и обязательно сохранить общее пространство для посиделок за чаем и играми.

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