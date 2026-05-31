Всё больше людей предпочитают покупать шины через интернет

По итогам 2025 года продажи продукции Шинного комплекса KAMA TYRES на маркетплейсах продемонстрировали положительную динамику. Количество заказов выросло на 38%, а количество реализованных шин – на 29% по сравнению с 2024 годом.

Рост продаж отражает общую тенденцию развития цифровых каналов в шинной отрасли. Маркетплейсы становятся все более значимой площадкой для выбора и покупки шинной продукции, поскольку позволяют пользователям сравнивать характеристики моделей, изучать отзывы и оформлять заказ в единой цифровой среде.

В структуре заказов по итогам года лидером стал Wildberries с долей 52%. На OZON пришлось 36% заказов, на Яндекс Маркет – 12%. При этом по количеству реализованных шин первое место занял OZON с долей 52%, далее следуют Wildberries с 28% и Яндекс Маркет с 19%.

«Маркетплейсы сегодня становятся важной частью рынка шинной продукции и заметно влияют на пользовательское поведение в онлайн-канале. Для производителя это возможность расширять доступность ассортимента, повышать представленность продукции в цифровой среде и оперативно реагировать на изменения спроса», – отметил исполнительный директор Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

В компании отмечают, что развитие онлайн-продаж требует не только расширения ассортимента на площадках, но и системной работы с карточками товаров, пользовательским опытом и качеством цифрового взаимодействия с покупателями.