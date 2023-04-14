Всю информацию о погребении предоставит федеральный специализированный сервис *105

Об этом сообщил председатель совета директоров Ритуал.ру и основатель сервиса *105 Олег Шелягов.

Так сложилось, что в обществе не принято обсуждать похоронные дела. Утрату принято переживать единолично, в узком семейном кругу, не вынося на широкое общественное обозрение сложившиеся внутренние обстоятельства.

Таким образом, складывается ситуация незнания и непонимания правил и условий ритуальных услуг, норм и возможностей, предоставляемых государством.

Родственники и близкие обращаются к интернету в лучшем случае или следуют рекомендациям прикормленных ритуальными бизнесменами работающих в моргах, при больницах и приезжающих по факту смерти рекомендателей.

Мошенничество и завышение цен в сфере ритуальных услуг – это, к сожалению, частая ситуация. К родственникам может приехать ритуальный агент, которого не вызывали, и который получил информацию об умершем и адрес неофициальным путём, или агент может предложить провести оплату или передать ему документы до подписания договора и многое другое.

Чтобы упорядочить ситуацию на рынке ритуальных услуг, еще в 2017 году был создан единый федеральный специализированный номер *105, призванный помочь родственникам и близким с помощью единого сервиса получить всю необходимую информацию о погребении, который вот уже 7 лет успешно стабилизирует и упорядочивает рынок.

На сайте сервиса собрана и структурирована вся необходимая информация, разъяснена информация о пособиях, возможности бесплатных похорон, выплат умершим с официальным местом работы, выплаты для похорон военных. Предоставлена информация обо всех возможных льготах и пособиях, есть консультанты, помогающие корректно и быстро оформить документацию.

Сервис также предоставляет услуги квалифицированного юриста для составления прижизненного договора и/или оформления наследственных вопросов.

По мнению председателя совета директоров Ритуал.ру, крупнейшего похоронного оператора, Олега Шелягова, данный сервис определенно способствует улучшению ситуации на рынке ритуальных услуг.

Можно констатировать факт, что сервис *105 формирует цивилизованное, доброжелательное обслуживание в современном формате, и его необходимо запомнить и записать в телефонах так же, как и другие номера экстренных служб, знакомых нам с малых лет и столь необходимых в наше время.

Источник: https://spb.aif.ru/society/ritualnye_uslugi_chto_nuzhno_znat_o_pohoronnoy_otrosli?erid=LjN8KWu2z