VT Markets объявила о новом партнерстве с «Ньюкасл Юнайтед» 

VT Markets, глобальный мультиактивный брокер, с гордостью объявил о новом партнерстве с «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы гордимся тем, что VT Markets рассматривает «Ньюкасл Юнайтед» как идеального партнера для поддержки и повышения своих амбициозных планов роста на рынках по всему миру, — сказал главный коммерческий директор «Ньюкасл Юнайтед» Питер Сильверстоун (Peter Silverstone), — «Мы рады приветствовать еще одного международно признанного партнера в нашем клубе и с нетерпением ждем тесного сотрудничества с VT Markets»

В футболе число и имя игрока представляют его особу и запоминающуюся личность, и чтобы воплотить это глобальное партнерство, мы выбрали число, которое глубоко резонирует с нашим брендом.

В честь этого сотрудничества была представлена специальная майка с номером «77». Число «77» имеет большое значение для VT Markets, символизируя удачу и стремление к дальнейшему росту.

Партнерство было официально открыто на J. League International Series 2024 в Японии. Основные моменты мероприятия включали обмен знаками благодарности. «Ньюкасл Юнайтед» представил кураторскую майку с номером «77», в то время как компания VT Markets ответила благодарственным трофеем.

Это событие развернулось на стадионе «Сайтама» в Японии вместимостью 63 700 человек 31 июля, где приняли участие представители обеих организаций. VT Markets представляли Агустин Билинскис, руководитель стратегических операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Данделин Кох (Dandelyn Koh), глобальный руководитель по бренду. Ньюкасл Юнайтед представлял коммерческий директор Питер Сильверстоун.