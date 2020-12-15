Вторая Церемония Награждения Премии «Luxury in Russia Awards 2020»

24 декабря полсотни звёзд, топ-блогеров, политиков, представителей крупного и среднего бизнеса станут участниками закрытого светского мероприятия и определят судьбу номинантов.

За звание лучших в своих нишах будут бороться: Дмитрий Нагиев, Филип Киркоров, ZIVERT, Эвелина Бледанс, Алексей Навацкий, Арам Арчер, Карина Кросс, Константин Ивлев, JONY, Гевонд Андреасян и др.

Партнеры:

«Европа Плюс», Black Star Fitness, сервис телохранителей ARMADA, Jaguar, World Fashion Channel, ресторан Grand Урюк Berezka, Catcher, «Вести ФМ», Nebo, Kingston, MAG Aero, Rambler, Онлайн-кинотеатр Okko, Всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная» 2020 и др

Дата и место

12. 2020. Пресненская наб., 8 строение 1, Москва, Ресторан Grand Урюк Berezka.

Начало мероприятия и окончание (время)

18-00 Сбор гостей,

19-00 Начало,

23-00 Окончание.

«Luxury in Russia Awards — уникальное качество для достойных людей».

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