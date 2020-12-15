Вторая Церемония Награждения Премии «Luxury in Russia Awards 2020»

24 декабря полсотни звёзд, топ-блогеров, политиков, представителей крупного и среднего бизнеса станут участниками закрытого светского мероприятия и определят судьбу номинантов.
За звание лучших в своих нишах будут бороться: Дмитрий Нагиев, Филип Киркоров, ZIVERT, Эвелина Бледанс, Алексей Навацкий, Арам Арчер, Карина Кросс, Константин Ивлев, JONY, Гевонд Андреасян и др.
Партнеры:
«Европа Плюс», Black Star Fitness, сервис телохранителей ARMADA, Jaguar, World Fashion Channel, ресторан Grand Урюк Berezka, Catcher, «Вести ФМ», Nebo, Kingston, MAG Aero, Rambler, Онлайн-кинотеатр Okko, Всероссийский конкурс «Миссис Россия-Вселенная» 2020 и др
Дата и место
- 12. 2020. Пресненская наб., 8 строение 1, Москва, Ресторан Grand Урюк Berezka.
Начало мероприятия и окончание (время)
18-00 Сбор гостей,
19-00 Начало,
23-00 Окончание.
«Luxury in Russia Awards — уникальное качество для достойных людей».
Контактная информация:
e-mail: info@luxuryinrussia.com
Instagram: @luxury_in_russia
Тел.: +7 (901)-507-35-73, +7 (966)-179-61-63.