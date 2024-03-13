Второе звено «Айлов» должно заново найти свою химию 

В последние два сезона комбинации звеньев «Нью-Йорк Айлендерс» постоянно менялись, поскольку Лейн Ламберт пытался найти лучшую химию среди игроков. Хотя в этом сезоне все четыре звена играют слаженно, с прошлого года осталось сочетание Кайла Палмьери, Брока Нельсона и Пьера Энгвалла. Вскоре после того, как «Островитяне» приобрели Энгвалла у «Торонто», это трио было почти неразлучным на льду, создавая больше возможностей, чем любое другое звено. Но за последний месяц эта магия, похоже, исчезла. Шайбы упрекают не так часто, а возможностей становится все меньше и меньше. Сможет ли второе звено «Айлов» снова стать прежней силой? Сегодня ставки на спорт доступны по ссылке.

В прошлом сезоне, сыграв 140 минут и 14 секунд, эта линия имела процент Corsi-For 62,62%, согласно данным Natural Stat Trick – это означает, что они создавали гораздо чаще, чем линии, против которых они играли, забросив 15 раз и пропустив всего четыре шайбы. В этом сезоне, за 399 минут 13 секунд игрового времени, проведенного вместе, их CF% упал до 49,61%. Они забросили 19 шайб, а пропустили 14.

Лейн Ламберт решил посадить Энгвалла на скамью запасных накануне Нового года в игре против «Питтсбурга», поскольку он во второй раз в этом сезоне попал в список травмированных игроков. В следующей игре против «Колорадо» Энгвалл забросил шайбу, но с тех пор не появлялся на площадке. Швед набрал лишь одно очко в последних 13 играх.

«Айлам» нужно, чтобы их первые два звена были слаженными, поскольку первое звено Андерса Ли, Бо Хорвата и Мэтью Барзала в последнее время справлялось со своими задачами. Палмьери и Энгваллу нужно снова найти свою игру, поскольку «Айлендерс» не могут позволить себе терять очки в напряженной борьбе за выход в плей-офф.