Вячеслав Моше Кантор о росте ультраправых преступлений в Германии: «Мы наблюдаем аналогичные тенденции во всём западном мире»

Мир
14 мая 2021

Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) выразил тревогу по поводу последних данных, обнародованных министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером. Количество преступлений, совершённых ультраправыми экстремистами в прошлом году, достигло самого высокого уровня со времён Второй мировой войны.

«Эти цифры демонстрируют, что ультраправые и неонацистские идеи больше не находятся в тени, ряды их сторонников растут, и они больше не действуют подпольно, а проявляют себя в насилии и кровопролитии», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Это тревожный сигнал не только для Германии, но и для всего мира. Эти данные должны заставить насторожиться всех, потому что мы наблюдаем аналогичные тенденции во всём западном мире», — предостерёг президент ЕЕК.

«Мы больше не можем считать, что это лишь несколько «волков-одиночек», эпизодически совершающих нападения. Нет, это растущее движение, с которым нужно бороться и которое необходимо подавить, прежде чем оно перерастёт в нечто ещё более угрожающее», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

По словам министра Зеехофера, в прошлом году полиция Германии зафиксировала 23 604 преступления ультраправого толка (рост составил более 5% по сравнению с 2019 годом), что стало самым высоким показателем с 2001 года, когда началась регистрация таких правонарушений.

«Правый экстремизм остаётся крупнейшей угрозой для нашей страны», — заявил министр Зеехофер, представляя эти данные на пресс-конференции.

* * *

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

Центр по безопасности и противодействию кризисам при ЕЕК (Security and Crisis Centre, SACC) — это базирующийся в Брюсселе коллектив экспертов в области управления в кризисных ситуациях, который помогает странам и общинам подготовиться к кризисным и чрезвычайным ситуациям и справиться с ними, используя новейшие технологии и необходимые средства и элементы инфраструктуры для оказания помощи в случае крупномасштабного кризиса. 

Подробнее: https://moshekantor.com/ru/деятельность/европейский-еврейский конгресс/https://sacc-ejc.org/

Похожие новости

Регионы

Наталья Боева приняла участие в открытии новой школы в Каневской

Общество

Депутат Наталья Боева предлагает профинансировать первое рабочее место для студентов

Новости

Наталья Боева: «Сегодня жители Кубани сами определяют территории для формирования городской среды»

Новости

Руководство ЦАР удивлено фейковой публикацией RFI о российских инструкторах

Регионы

Шины KAMA TYRES можно сдать на переработку на АЗС «Татнефть»

Новости

В столице РФ подвели итоги конкурса «Воспитатель года Москвы – 2021»