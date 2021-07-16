Вячеслав Моше Кантор от лица ЕЕК направил поздравления избранному президенту Израиля Ицхаку Герцогу

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с президентом Вячеславом Моше Кантором поздравил Ицхака Герцога со вступлением на пост Президента Израиля. Он уже принял присягу в качестве одиннадцатого главы Государства Израиль.

«Получив самое большое за всю историю число голосов депутатов Кнессета в пользу избрания его президентом страны, Ицхак Герцог в очередной раз продемонстрировал свою открытость и связь со всеми слоями израильского общества. Это человек, который всегда стремился к консенсусу и единству, и мы уверены, что он будет использовать эти ценные качества характера, служа Израилю и еврейскому народу в своей новой роли», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

На протяжении всей своей политической карьеры, избранный президент Герцог сотрудничал с еврейскими общинами в Европе и во всём мире и внёс огромный вклад в развитие конструктивных отношений между Израилем и диаспорой, что в последнее время нашло отражение в его работе в качестве главы Еврейского агентства.

«Мы знаем, что как сын еврейского иммигранта, прибывшего в Израиль из Ирландии, избранный президент Герцог хорошо осведомлён о реальном положении дел и проблемах европейского еврейства. Мы не сомневаемся, что он продолжит тесное сотрудничество с евреями Европы», — добавил Вячеслав Моше Кантор.

Европейский еврейский конгресс, представительская организация евреев Европы, надеется на сотрудничество с избранным президентом Герцогом в дальнейшем укреплении тех уз, которые тесно связывают общины диаспоры с еврейским государством, и на то, что он внесёт ценный вклад в борьбу с нарастающей волной антисемитизма и нападений на Израиль – родину еврейского народа.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/