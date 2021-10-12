Выбраны лучшие проекты некоммерческих/неправительственных организаций России и Казахстана

В Москве на площадке РАНХиГС 8-9 октября 2021 года состоялось обсуждение российско-казахстанских социально значимых проектов некоммерческих/неправительственных организаций России и Казахстана в рамках проведения конкурса «Выбор лидеров».

Организаторами конкурса выступили Политологический центр «Север-Юг», Экспертный клуб «Урал-Евразия», Институт государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ, Гражданский Альянс Казахстана.

Цель конкурса, который проходил с 23 сентября по 7 октября 2021 года, заключалась в оказании содействия обмену идеями и проектами в сфере гражданских инициатив между некоммерческими/неправительственными организациями России и Казахстана.

В состав жюри конкурса вошли компетентные органы государственной власти РФ: Департамент по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями (ДСПО) Министерства иностранных дел РФ, Россотрудничество, Росмолодежь, а также представители общественных организаций двух стран.

С приветственными словами на открытии мероприятия 8 октября в г. Москве к участникам обратились и.о. директора Института государственной службы и управления РАНХиГС при Президенте РФ Руслан КОРЧАГИН, Посол по особым поручениям МИД РК Усен Абдухадырулы СУЛЕЙМЕН, председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Мадияр Дуйсенбайулы КОЖАХМЕТОВ, президент Гражданского Альянса Казахстана Бану НУРГАЗИЕВА, а также исполнительный директор Политологического центра «Север-Юг» Анжелика ТРАПЕЗНИКОВА, исполнительный директор Экспертного клуба «Урал-Евразия» Константин ПОГОРЕЛЬСКИЙ.

В ходе презентации проектов в течение двух рабочих дней заседания руководители общественных организаций России и Казахстана представили проекты, разработанные с целью их совместной реализации на территории двух стран. Часть проектов, присланных посредством электронной почты, были рассмотрены членами жюри в заочном формате.

По итогам очных и заочных оценок жюри было отобрано по четыре лучших проекта от каждой страны, теперь они будут презентованы в ноябре 2021 года на Х Гражданском форуме Казахстана с участием Президента РК К.-Ж. К. Токаева в г. Нур-Султане и смогут побороться за получение финансирования.

Лучшими казахстанскими проектами признаны:

Музей Шокана Валиханова под открытым небом, г. Костанай. Проект по объединению усилий российских и казахстанских поисковиков в деле сохранения памяти об общем вкладе народов СССР в победу в Великой Отечественной войне, г. Нур-Султан. «Центр сохранения и развития человеческого капитала в некоммерческом секторе «От самоотдачи к самосохранению: Новая точка отсчёта», г. Кокшетау. «Общественный контроль в приграничных странах», г. Нур-Султан.

Лучшими российскими проектами комиссией жюри признаны:

Информационная платформа «Живое наследие», г. Москва. «Целина в исторической памяти России и Казахстана», г. Курган. «Бабушка. Онлайн», г. Москва. «Социальная технологическая инициатива», г. Тюмень.

Организаторы выражают благодарность всем общественным организациям России и Казахстана, которые откликнулись и приняли участие в конкурсе проектов. Также организаторы благодарят руководство и сотрудников РАНХиГС за предоставленную площадку и высокий уровень организационно-технической поддержки мероприятия.