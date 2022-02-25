Выдаваемые следствием за подлинные «екатеринбургские останки» Царской семьи не могут принадлежать венценосцам – эксперты

Научно-экспертное сообщество вместе с частью православных активистов не первый год отрицают принадлежность «екатеринбургских останков» Царской семьи к венценосцам, приводя весомые доказательства. Тем не менее, возобновленное в 2015 году следствие по делу об убийстве Императора Николая II пришло к выводу об их подлинности, невзирая на многочисленные доказательства специалистов об обратном.

Кандидат исторических наук Инна Симонова выступила на конференции, посвящённой 1160-летию Российской государственности, где указала на главные промахи официальной версии. По словам Симоновой, в архивном материале содержатся сведения обо всех эпизодах обращения семьи и самого Царя за стоматологической помощью к дантисту Сергею Кострицкому, передает «Комсомольская правда».

Симонова говорит, что в архивном материале содержатся сведения обо всех эпизодах обращения за стоматологической помощью к дантисту Кострицкому. Исходя из имеющихся данных, Николай II был частым посетителем зубного кабинета, устанавливал коронки и получал лечение даже после свержения с престола. У «екатеринбургских останков» зубы находились в ужасном состоянии, специалисты не выявили никакого стоматологического вмешательства в течение нескольких лет до смерти, подчеркнула Симонова.