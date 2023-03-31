Выходим из зимней спячки, или 5 советов, как справиться с весенней хандрой

Весну принято считать временем перемен, любви, расцвета и обновлений. Но ожидание прекрасного часто омрачается плохим настроением, недовольством собой и апатией. 25% людей нашей планеты подвержены весенней хандре.

О влиянии весны на организм предупреждают врачи Тюменского кардиоцентра. Из-за перемен атмосферного давления, температуры и уровня влажности возможны скачки давления, боли в сердце и приступы аритмии, особенно у метеочувствительных людей. А учёные из Бельгии установили, что весной, несмотря на улучшение настроения, ухудшается память.

Пробуждаясь после зимней спячки, мы часто оказываемся недовольны собой и состоянием своего организма. На это есть несколько причин: гиповитаминоз, недостаток солнечных лучей, перестройка на летние биологические часы, зимнее истощение организма.

Побыстрее справиться с хандрой и встретить весну с улыбкой помогут простые правила.

Правильное питание и прогулки на свежем воздухе

Жирную и высококалорийную пищу, на которую обычно тянет в холодный период, весной лучше заменить на рыбу и морепродукты, овощи и фрукты. Для улучшения внимания специалист по питанию Массачусетской больницы Дебра Холлон советует есть больше белковой пищи. Аминокислоты, которые входят в её состав, способствуют активной мозговой деятельности.

Наряду с правильным и сбалансированным питанием полезно будет перенести физические упражнения из помещения на свежий воздух. Регулярные прогулки и занятия спортом на улице доставляют больше радости и снижают уровень стресса.

Восполнение дефицита витаминов

Для здоровья организма это должно быть регулярной практикой. Но в весенний период организм особенно нуждается в поддержке в виде витаминов. Эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Наталья Зубарева говорит, что «человек не может быть с красивой кожей, волосами, ногтями, если у него бардак в организме. Наш организм — это такой деликатный механизм, если один винтик вылетает, то весь организм начинает работать не так, как мы хотим».

Соблюдение психогигиены

Внимание к себе и своему психологическому здоровью — основа благоприятного и комфортного самочувствия. Создатели первого в стране психологического клуба Black Square Club («Чёрный квадрат») для профилактики весенней хандры рекомендуют регулярно принимать так называемые ПАДы (психологически активные добавки). Это короткие психологические практики, которые направлены на улучшение внутреннего состояния.

Также авторы клуба «Чёрный квадрат» предлагают разборы фильмов, саммари книг и глубокие лекции по самым актуальным и «больным» темам.

Новое на смену привычному

Около 80% всего дня у человека проходит по уже устоявшемуся расписанию: будильник в одно и то же время, обеденный перерыв, один и тот же маршрут на работу. Иногда полезно пройтись новой дорогой, купить кофе в новой кофейне или встать на полчаса раньше.

Так как весной часто хочется перемен, можно сделать перестановку, добавить новых элементов в декор или обновить причёску. Только психологи советуют не бросаться в крайности и избегать кардинальных, резких перемен.

Окружение себя позитивными людьми Плохое настроение заразно, впрочем, как и хорошее — к такому выводу в результате совместного исследования пришли учёные из Великобритании и ЮАР. Наш мозг изначально настроен на повторение поведения, жестов и мимики окружающих нас людей. Поэтому, чем больше вокруг нас будет счастливых и радостных людей, тем счастливее будем мы сами.