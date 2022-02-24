Вынесено решение о принудительной передаче в арбитраж иска Outrider к Argentem

10 февраля федеральный судья в Нью-Йорке удовлетворил ходатайство сторон Argentem о принуждении истца, Outrider, к арбитражу, тем самым исключив их из недобросовестно возбужденного процесса, затеянного Казахстаном против американских инвесторов. Иск был частью усилий Казахстана по вовлечению Outrider в свои попытки воспрепятствовать выплате 540 миллионов долларов США по окончательному, обязательному и не подлежащему обжалованию арбитражному решению на основании Договора к Энергетической хартии, вынесенному в связи с незаконной экспроприацией нефтегазовых активов в 2010 году. Суд также удовлетворил ходатайство Казахстана о возвращении дела в суд штата Нью-Йорк, где будет принято решение по ходатайству Argentem об отклонении иска Казахстана. Особо отметив, что арбитражное решение было неоднократно подтверждено несмотря на выдвинутые Казахстаном обвинения в мошенничестве, в том числе в США и Швеции, суд постановил, что Argentem «может подать любое ходатайство об отклонении иска Казахстана в суде штата».

Иск был частью предпринятых Казахстаном попыток воспрепятствовать выплате 540 миллионов долларов США по окончательному, обязательному и не подлежащему обжалованию арбитражному решению на основании Договора к Энергетической хартии, вынесенному в связи с незаконной экспроприацией нефтегазовых активов в 2010 году. В 2012 году Outrider от имени фонда, которым она управляет, подписала Соглашение о разделе выплат в рамках своих инвестиций в облигации Tristan, согласно которому примерно 70% суммы по арбитражному решению должны были быть выплачены держателям облигаций, включая Argentem Creek и Outrider. Outrider продала свои облигации несколько лет назад.

После передачи дела в федеральный суд Нью-Йорка юристы, обслуживающие Argentem Creek, подали ходатайство о принуждении Outrider к арбитражу исходя из четкой арбитражной оговорки в упомянутом Соглашении о разделе выплат.

Дэниел Чепмен, генеральный директор Argentem Creek Partners, отметил:

«В этом деле Казахстан по сути использует американскую судебную систему в качестве оружия, чтобы с ее помощью виктимизировать и преследовать американских инвесторов. Эта стратегия бесконечных судебных разбирательств, угрожающих заявлений и дезинформационных кампаний не меняет истинного положения дел – активы Tristan Oil были экспроприированы, и это уже подтвердили суды Швеции и США. Совсем недавно, на прошлой неделе, то же самое подтвердил и Верховный суд Италии. Президент Токаев реформирует то, как Казахстан ведет дела. Мы приветствуем такие нововведения, как и факт устранения им многих недобросовестных игроков, ответственных за незаконную экспроприацию и ущемление прав инвесторов в прошлом».

С декабря 2013 года Казахстан отказывается выплачивать владельцам Tristan Oil присужденную решением шведского арбитражного суда сумму в качестве компенсации за организованные притеснения и незаконную экспроприацию активов. За это время арбитражное решение было признано во множестве юрисдикций, включая США, Швецию, Люксембург, Италию, Францию и Нидерланды. Решение также было подтверждено Апелляционным судом Свеаланда и Верховным судом Швеции, что делает его окончательным, обязательным и не подлежащим обжалованию. Отказ Казахстана от исполнения арбитражного решения уже привел к замораживанию ряда государственных активов Казахстана на общую сумму 5,8 млрд долл. США по всему миру.