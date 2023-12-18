Выпущено почти 100 тыс. экземпляров почтовой марки, посвященной Юрию Лужкову

12 декабря в московском Доме экономиста состоялась церемония официального гашения почтовой марки, посвященной Юрию Михайловичу Лужкову. Марка выпущена в почтовое обращение в рамках серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»».

В церемонии приняли участие председатель совета Фонда Юрия Лужкова Елена Николаевна Батурина, председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Степашин, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Георгиевич Урин и Михаил Викторович Шмаков, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова, председатель Федерации независимых профсоюзов России.

На почтовой марке изображен портрет Юрия Михайловича Лужкова и орден «За заслуги перед Отечеством». Марка оформлена художниками-дизайнерами Ольгой Савиной и Иваном Ульяновским; она вышла тиражом 98 000 экземпляров и номиналом 50 рублей.

Елена Батурина, вдова Ю.М. Лужкова, председатель совета Фонда его имени, прокомментировала событие: «Появление марки, посвященной Юрию Михайловичу Лужкову, в серии «Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством»» – закономерный шаг к увековечению его памяти и признанию его огромных заслуг на общенациональном уровне. Такие события помогают сохранять память о его огромном вкладе в благополучие Москвы и России, а также о наследии, которое Юрий Михайлович оставил как государственный и политический деятель, общественный деятель, мыслитель и благотворитель».

Сергей Степашин поделился мнением, что вышедшая марка будет очень популярной не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге: «Говорю как ленинградец, что и там его помнят и любят. Он успешно и умело управлял таким гигантским хозяйством, как Москва, был градоначальником в самое тяжелое для столицы и страны время. Он понимал и тонко чувствовал Москву и москвичей, и поэтому народная молва о Юрии Михайловиче, народная память о нем всегда будет доброй». Он также напомнил о политических событиях 1991 и 1993 годов, подчеркнув огромную созидательную роль, которую Юрий Лужков сыграл в становлении современной истории России.

Владимир Урин сравнил Юрия Лужкова с великим актером театра и кино Михаилом Александровичем Ульяновым: «Они оба были настоящими русскими мужиками, обладавшими внутренней природной культурой и русским чутьем. Юрий Михайлович демонстрировал понимание человеческих и государственных проблем, умел решать любые вопросы, умел слушать и помогать».

Михаил Шмаков сказал, что горд участвовать в этом торжественном и важном событии и отметил: «Сегодня я радуюсь тому, что Москва процветает и развивается, но важно помнить, что город процветает именно на базе того, что сделал Юрий Михайлович. До сих пор его работа, достижения, а также научные, экономические труды актуальны, и несмотря на то, что его с нами уже нет, Юрий Михайлович Лужков продолжает быть нашим учителем».

Руководство Фонда поблагодарило участников церемонии, гостей и Вольное экономическое общество за проведение гашения марки в стенах Дома экономиста, где также расположена открытая в 2021 году мемориальная доска, посвященная Юрию Михайловичу.

Юрий Михайлович Лужков (1936–2019) — государственный и политический деятель, возглавлял Правительство Москвы в течение 20 лет, в т.ч. мэр Москвы 1992–2010 гг., полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат Государственных премий СССР и РФ. Заслуженный химик РСФСР, заслуженный строитель Российской Федерации. Автор более 200 работ по проблемам путей социально-экономического развития России. Он внес значительный вклад в становление российской государственности и развитие Москвы. За годы пребывания Юрия Лужкова на посту градоначальника в столице произошли серьезные социально-экономические преобразования: становление экономики мегаполиса, поддержка университетов и образовательной сферы в целом, развитие культурной жизни столицы, реализация программ социальной поддержки москвичей, таких как предоставление жилья, выплаты пенсий и пособий молодым семьям и многие другие.

Фонд Юрия Лужкова осуществляет деятельность по увековечению памяти Юрия Михайловича. Он был создан соратниками и близкими Юрия Михайловича для продолжения добрых начинаний этого выдающегося человека, а также сохранения и развития его наследия. Фонд реализует ряд общественно значимых программ, продолжающих многолетний созидательный труд Лужкова во благо москвичей и россиян.