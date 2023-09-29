Выпуск нового продукта на рынок — ручной тепловизионный монокуляр Guide Sensmart TD631 LRF

Общество
29 сентября 2023

Компания Guide Sensmart выпустила к предстоящему охотничьему сезону новый продукт — ручной тепловизионный монокуляр модели TD631 LRF. Эта базовая модель тепловизионного монокуляра предлагает расширенный функционал по доступной цене. Благодаря улучшенным алгоритмам визуализации прибор обеспечивает отличную четкость и повышенную детализацию картинки. Кроме того, он оснащен встроенным лазерным дальномером с дальностью обнаружения 600 метров, что делает его идеальным для ночного видения на открытом воздухе.

TD631 LRF поставляется с высокочувствительным инфракрасным детектором на основе оксида ванадия (собственная разработка компании). AMOLED-дисплей высокого разрешения 640*400 обеспечивает четкость и детализацию тепловых изображений, делая их комфортными для просмотра. Прибор имеет небольшой вес и минимум кнопок, загружается всего за 2 секунды и отличается впечатляющим временем автономной работы — 10 часов. Он имеет степень защиты IP66 и может подключаться к приложению для обновления прошивки, что делает его простым и удобным в использовании.

Этот новый ручной тепловизионный монокуляр пригоден для многоцелевого применения, включая охоту, правоохранительную деятельность, поисково-спасательные работы, уход за животными, туристические походы и наблюдение за природой. Он придает пользователю уверенность и делает пребывание на природе еще более увлекательным и комфортным.

С 13 по 15 октября в замке Грюнау в Нойбурге-на-Дунае в окрестностях Ингольштадта (Германия) пройдет международная выставка охоты и стрелкового спорта Jagd- und Schützentage 2023. Компания JSA Night-Lux представит на этой выставке прибор Guide Sensmart TD631 LRF, а также другие продукты и решения. Компания Guide Sensmart приглашает участников выставки посетить ее стенд и опробовать представленные ею новинки.

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