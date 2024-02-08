Выпускники Международной Академии кино, искусств и бизнеса IFABA получили дипломы

4 февраля отметился значимым событием мира киноиндустрии — в Академии IFABA (International Film, art and Bussines academy) состоялся очередной выпуск. Студентам, завершившим обучение были торжественно вручены дипломы. Дипломы вручали: профессор, президент Академии Анна Крутова, мастера курса режиссер Олег Галин и оператор Евгения Причтина. Свои поздравления студентам прислали продюсер Дмитрий Рудовский и актер кино и ТВ Михаил Богдасаров, которые в этот день были заняты на съемках, но не могли не поздравить своих учеников. Поздравить выпускников пришли преподаватель киноакадемии кинорежиссёр Александр Баршак и продюсер Анастасия Перова. Вручение дипломов — это не только признание усилий и достижений, но и начало нового этапа в карьере и творческом развитии. История IFABA началась с 2013 года. За время развития ее программ профессионалами со студентами создано два полнометражных фильма, 3 сериала и более 50 короткометражек, а сейчас готовится к запуску международная программа с Индией и Турцией по совместному кинопродакшину экспериментальных проектов начинающих кинематографистов с профессиональными киногруппами. Подробнее о курсе и творческих планах Академии рассказала основатель международной киноакадемии Анна Крутова:

— О программе обучения подробно рассказывать не буду, она есть на сайте киноакадемии. Курс называется «In Action», то есть «в действии». Метод обучения уникален: студенты приступают к производству фильма с первого занятия. Мы вместе отбираем сценарий, проходим период развития проекта, в котором формируется бюджет фильма, разрабатывается режиссерская версия сценария и подготовка к съемочному периоду. Далее сама съемка, постпродакшн и полноценный выпуск фильма с продажей прав. В этом процессе студенты знакомятся с экспертами и специалистами киноиндустрии и их функционалом. Работают студенты с опытной профессиональной киногруппой на одной площадке, которая и ведет обучение. Студентам не рассказывают о том, как создают фильм, а вместе с ними его делают. Курс был экспериментальным, студентов не делили по возрастным категориям. Собралась группа от 14 до 50 лет, их объединяла одна задача — получение опыта кинопроизводства. В группе создалась атмосфера обмена опытом, который не был бы осуществим в более однородной среде. Молодые участники впитывали в себя опыт старших товарищей, в то время как более зрелые студенты начинали видеть мир глазами молодежи, обретая свежие взгляды и идеи.

В процессе обучения выпускники группы «In action” сняли средний метр, 35-минутный художественный фильм, где все сыграли свои роли. Мастером актерского мастерства был Михаил Богдасаров, он же и сыграл одну из ключевых ролей в фильме — роль Мага Сцены. Это одно из отличий нашего метода: все студенты проходят интенсивное обучение актерскому мастерству у известных актеров, а в их фильме играют свои роли. Хочется перечислить всех выпускников, чьи имена войдут в титры нашей музыкальной комедии в стиле фэнтези, под названием «Непрактическая магия»: Екатерина Воскобойникова, Душан Маглов, Мария Котельникова, Елизавета Федорова, Элина Замалеева, Олег Чирков, Мария Буторина, Анастасия Скрынник, Алексей Графов, Муххамед Абдибаитов, Анна Бунтова, София Саффиулина, Юрий Сивак, Наталья Андронова, Максим Скляров, Мария Федоринина, Ксения Маренго, Екатерина Зарудина, Тихомир Бизукин, Алекс Квилл и Феникс Фламм. Возглавил режиссерскую группу мастер курса, действующий и опытный режиссёр — Олег Галин, я выступила продюсером и руководила профессиональной киногруппой. На съемочной площадке не было лишних людей. У каждого студента была своя задача, они работали как единый и слаженный механизм. Это и есть один из самых главных факторов успеха в создании фильма. Премьера фильма «Непрактическая магия» ожидается в ближайшее время, а дальше картина отправится на различные фестивали.

Уникальность программы «In Action» заключается в получении студентами вознаграждения за свою работу. Выпускники получат процент от его продаж прав фильма (роялти), что делает их со-инвесторами проекта и вдохновляет на ответственное отношение к созданию фильма. Таким образом, оплата за обучение является частью бюджета самого фильма.

Студенты IFABA стали членами продюсерской группы, погрузившись в процесс выбора сценария, жанра и определения коммерческой ценности продукта, который планировали к производству, и ее потенциалу успеха у зрителей, таким образом в процессе обучения стали частью киноиндустрии. В этом и заключается ноу-хау метода Академии. Длительность курса 180 часов, из которых два месяца студенты готовились к съемкам, репетировали роли, дорабатывали сценарий и за 7 съёмочных дней сняли фильм.

«Сырой» монтаж фильма был показан руководителям платформ, сделана предпродажа, и уже ведутся переговоры, чтобы запустить в продакшн сериал «Непрактическая магия», то есть было предложено превратить наш фильм в молодежный, музыкальный сериал. Кстати, в фильме прекрасная музыка. Сами студенты создали три хита, премьеры которых мы скоро будем делать в соцсетях. Автором хитов стали наши студенты. Ксения Маренго создала музыку и тексты, а София Сафиуллина, исполнительница главной роли и автор сценария, исполнила все песни к фильму.

Начался новый набор на курс «In action”. На этот раз планируется жанр спортивной драмы в стиле хоррор. Продюсером будет Дмитрий Рудовский — бывший спортсмен, баскетболист и папа восходящей звезды баскетбола Тимофея Рудовского. В рамках киноакадемии запускается актерская мастерская «Главная роль» под руководством талантливого актера и педагога Михаила Богдасарова и начинается набор в режиссерскую мастерскую, возглавляемую Олегом Галиным, где будет сделан акцент на мастерстве режиссуры и, где у студентов будет возможность снять фильм по собственному сценарию, рассказав свою историю.