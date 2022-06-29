Выпускников с окончанием школы на live-шоу в Парке Горького поздравила Настя Негода

Общество
29 июня 2022

Настя Негода выступила с космическим треком «Давай сбежим на Марс» на праздновании главного события этого лета — «Московском выпускном 2022».

25 июня в Парке Горького около сцены «МУЗ-ТВ» собрались более 35 тысяч вчерашних школьников.

Выступления топовых хитмейкеров и фрешменов, световые шоу и абсолютные хиты — все это было показано эксклюзивно в прямом эфире. Многочасовое live-шоу проходило от заката до рассвета! Телезрители почувствовали настоящее ощущение полёта с «МУЗ-ТВ» и оказались в центре грандиозной молодёжной тусовки.

Свои громкие хиты и нужные наставления выпускникам подарили популярные звёзды «МУЗ-ТВ»: Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, гр. «Дискотека Авария», Galibri & Mavik, Хабиб, DAVA, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Настя Негода, PIZZA, Ramil’, Аня Pokrov, Karna.Val, GUMA, DJ KATYA GUSEVA, Bahh Tee & Turken, Escape, GAVRILINA, Султан Лагучев, NKI, Kamazz и многие другие!

Ждём выхода этого яркого и масштабного концерта в записи на канале «МУЗ-ТВ»!

29 июня Настя Негода выступит в столичном Главклубе, где пройдёт ежегодный музыкальный фестиваль блогеров TTFEST. В прошлом году организаторам удалось собрать более 800 блогеров (Instagram, YouTube, Tik-Tok, LIKEE). В этом году фестиваль объединит в два раза больше блогеров и артистов со всей России.

Хедлайнером мероприятия станет яркий представитель нового поколения, артист и блогер Егор Шип.

Скачать фото с мероприятия вы сможете по ссылке ниже: 

https://disk.yandex.ru/d/PW6-OmDj_SsIJQ

* Настя Негода – певица, телеведущая канала Europa Plus TV. Хиты Насти Негоды ротируют федеральные радиостанции. В конце 2021 года получила премию «Медиа старт года» по версии журнала Megapolis Time. Получила награду как «Самая стильная ведущая 2021 года» по версии World Fashion Magazine Awards. Стала лауреатом премии «Великие люди России» в номинации «Лучшая телеведущая музыкального телеканала».

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 8-910-429-61-95, Татьяна

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