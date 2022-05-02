Выручка и прибыль Midea Group за 2021 г. достигли исторического максимума

Midea Group Co., Ltd. (000333.SZ) опубликовала свой годовой отчет за 2021 год. В 2021 году совокупная выручка компании выросла на 20,2%, достигнув исторического максимума в 343,4 млрд юаней.

Несмотря на многочисленные препятствия, созданные пандемией, включая проблемы, связанные с функционированием глобальных логистических цепей, а также рост стоимости сырья и перевозок, компания Midea получила чистую прибыль в размере 29 млрд юаней, увеличив показатель на 5,5% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, компания продолжает добиваться роста доходов и прибыли.

Прошедший год стал годом достижений для Midea. Годовая выручка и прибыль Midea достигли рекордного уровня. Компания попала в список Fortune Global 500 шестой год подряд и была выбрана Forbes China в качестве одной из 10 ведущих китайских компаний по цифровизации промышленного производства. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в третий раз признал Midea Group первопроходцем четвертой промышленной революции. Кроме того, четыре предприятия компании Midea присоединились к глобальной сети ВЭФ Global Lighthouse Network.

В прошлом году компания Midea создала инновационную и гибкую научно-исследовательскую систему для цифровизации продукции, способствовала повышению эффективности в своих офлайн-каналах продаж, использовала цифровую аналитику для достижения своей цели в сегменте прямых продаж, добилась ввода в действие систем больших данных и улучшила внутреннюю эффективность. Опираясь на свой глобальный пул научных специалистов и инновационную экосистему, компания Midea стремится к прорывам на зарубежных рынках с использованием передовых технологий, а также за счет эффективности производства и производственных мощностей.

Компания Midea сообщила о своих планах по развитию бизнес-моделей B2B и B2C и одновременном увеличении объемов продаж на внутреннем и зарубежных рынках. Если говорить о долгосрочных инвестициях, то компания продолжит уделять основное внимание технологиям и цифровой трансформации, а также ускорит модернизацию своего бизнеса интеллектуальных продуктов и умных домов. В то же время Midea запустит вторую кривую роста, используя свои четыре бизнес-драйвера ― робототехнику и автоматизацию, строительные технологии, управление энергопотреблением и интеллектуальные путешествия ― для достижения своей конечной цели, заключающейся в преобразовании Midea из одного из ведущих в мире производителей бытовой техники в технологическую группу, ориентированную на инновации.

На протяжении 54 лет, прошедших с момента ее основания, группа компаний Midea Group идет по пути реализации концепции «Внедрение великих инноваций в жизнь», в основе которой лежит идея изменения жизни к лучшему через использование технических достижений. За последние пять лет ее инвестиции в исследования и разработки составили почти 45 млрд юаней. Компания насчитывает 35 научно-исследовательских центров и 35 крупных производственных баз по всему миру. По имеющимся оценкам, продукцией и услугами компании Midea пользуется 400 млн потребителей в более чем 200 странах и регионах.